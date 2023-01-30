أرباح مصرف الراجحي في 2022 ترتفع إلى 17.1 مليار ريال

أعلن مصرف الراجحي ارتفاع صافي أرباحه لعام 2022 إلى 17,1 مليار ريال، مقارنة مع ارباح بلغت 14,7 مليار ريال للعام السابق 2021 وبزيادة بلغت 16%.

وقال عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي إن المصرف واصل النمو على جميع الأصعدة وحقق أهدافه الاستراتيجية مرتكزا على ولاء العملاء وثقة المستثمرين ومهنية واحتراف الموظفين والموظفات الذي واصلوا التميز والابتكار لتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا من الافراد والشركات، وعبر عن شكره وأعضاء مجلس الإدارة لمنسوبي المصرف والشركات التابعة، وعن الامتنان للبنك المركزي السعودي على جهوده ودعمه للقطاع المالي في المملكة.

وأكد على قوة المركز المالي للمصرف حيث واصل تدعيم سياسته المالية المتحفظة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المركز المالي، حيث بلغت نسبة تغطية القروض الغير عاملة أكثر من 260%.

واستعرض بعض اهم انجازات المصرف خلال العام الماضي حيث حصل المصرف على سبع جوائز وطنية وعالمية منها خمس جوائز في قطاع الإسكان والتمويل العقاري، إضافة جائزة المركز الأول في علاقات المستثمرين ضمن جوائز السوق المالية السعودية للمرة الثانية على التوالي.

أرقام قياسية لمصرف الراجحي في سوق الصكوك

وأشاد رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي بتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في سوق الصكوك حيث تجاوز عدد المستثمرين المشاركين في طرح صكوك الشريحة الأولى البالغ حجمه 6.5 مليار ريال أكثر من 600 مستثمر وهو ما يعد رقما غير مسبوق في سوق الصكوك المحلي مما يعكس مدى ثقتهم في المصرف، فيما بلغ عدد المكتتبين في أول صكوك من نوعها تطرح للاكتتاب العام للمستثمرين من الافراد والمؤسسات المالية والشركات أكثر من 125 ألف مستثمر محلي وأجنبي اكتتبوا بأكثر من 11 مليون صك تجاوزت قيمتها الاجمالية 11 مليار ريال، وبمعدل تغطية قاربت 300%.

واختتم الراجحي تصريحه بالقول : “فخورون ان بعض القطاعات التي حققت النمو تسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث ارتفع التمويل العقاري للمواطنين بنسبة 30%، وزاد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 61%، وازدادت معدلات المصرفية الرقمية في قطاعي الشركات والافراد وحافظ المصرف على ريادته في تقديم منتجات وخدمات رقمية لأول مرة مثل خطابات الضمان الرقمي والاعتماد المستندي الرقمي للشركات، وتقديم خدمات إضافية للأفراد مثل حساب الادخار الذكي عبر تطبيق المصرف كما ارتفعت نسبة الحسابات التي تم فتحها

عبدالله الراجحي: 17,151 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي لعام 2022 بارتفاع نسبته 16%

للتفاصيل: https://t.co/iIXThOn502 pic.twitter.com/6sp3HfiveM — مصرف الراجحي (@alrajhibank) January 30, 2023

عبر تطبيق المصرف لتصبح 94% من اجمالي الحسابات المفتوحة خلال عام 2022، وزاد توظيف المرأة العاملة في المصرف والشركات التابعة بنسبة 109% مقارنة بالعام 2021، وأصبحت تشكل نسبة 28% من اجمالي العاملين، فيما واصل المصرف مشاريع المسؤولية الاجتماعية المستدامة الكبرى التي يمكن قياس اثرها على جودة الحياة.”

واظهرت النتائج المالية السنوية للمصرف عن لفترة المنتهية في 31/12/2022 مقارنة بالفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2021 أن اجمالي دخل العمليات بلغ 28,575 مليون ريال مقابل 25,716 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 11%.

وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الرابع 7,264 مليون ريال مقابل 6,855 مليون ريال للربع المماثل من العام المالي السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 6%، وبلغت الأرباح الصافية بعد خصم الزكاة للربع الرابع 4,404 مليون ريال في مقابل 4,012 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2021 وبنسبة ارتفاع قدرها 10%.

وبناء على هذه النتائج التي حققها مصرف الراجحي ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 84 مليار ريال في مقابل 67 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 24% وارتفع إجمالي الموجودات إلى 762 مليار ريال في مقابل 624 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 22%، وحقق المصرف عائداً على معدل الموجودات بلغ 2.5%، في حين بلغ العائد على معدل حقوق المساهمين 22.7%، وبلغ ربح السهم الواحد 4.2 ريال.

يذكر ان مصرف الراجحي رفع خلال العام الماضي رأس ماله بنسبة 60% ليصل الى 40 مليار ريال.

ولفت البيان إلى أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع أيضاً نتيجة زيادة مصاريف رواتب ومزايا الموظفين، ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، إضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 2.345 مليار ريال الى 2.001 مليار ريال بنسبة 14.66%.

يذكر أن مصرف الرجحي نشر بيان نتائجه المالية التفصيلية لعام 2022 المنصرم على موقع “تداول السعودية”، اليوم الاثنين.