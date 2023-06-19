اتفاقية لتوطين صناعة طائرات الهليكوبتر في السعودية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سكوبا الدفاعية السعودية الحديثة عن توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص الأوربية لتوطين صناعة أكثر من 100 طائرة من الطائرات المروحية (هليكوبتر) المدنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية باستثمار يتجاوز 25 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال 20 سنة.

وقال فواز العقيل، لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن الاتفاقية تعد غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط وسوف تعقد بين شركة سكوبا الدفاعية وشركة إيرباص لتوطين صناعة الطائرات المروحية المدنية والعسكرية.

فيديو | الرئيس التنفيذي لشركات سكوبا الدفاعية فواز العقيل لـ #الإخبارية: توقيع اتفاقية لتوطين صناعة أكثر من 100 طائرة من الطائرات المروحية المدنية والعسكرية في المملكة باستثمار يتجاوز 25 مليارا#المنتدى_السعودي_الفرنسي#النشرة_الأولى pic.twitter.com/UrUBfM6Re6 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 19, 2023

وتوقع العقيل صناعة أكثر من 100 طائرة وخلق 8500 فرصة وظيفية، مؤكداً على أن تلك الخطوة تأتي بدعم القيادة اللامحدود.

ووصف العقيل الاتفاقية بـ “غير المسبوقة في الشرق الأوسط”.

وتأسست شركة سكوبا الدفاعية، وهي من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية و‬مملوكة بالكامل‭ ‬لمجموعة‭ ‬عجلان‭ ‬وإخوانه‭ ‬القابضة‭‬، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية في المملكة وللمساهمة في الانتاج المحلي الإجمالي.

وتعمل الشركة على توفير‭ ‬الأنظمة البرية ‬والجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬المسيرة‭ ‬وأنظمة الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬المتكامل،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والحلول ‬الاستخباراتية،‭ ‬والذخيرة‭ ‬الموجهة.