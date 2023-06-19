. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

اتفاقية لتوطين صناعة طائرات الهليكوبتر في السعودية

وقعت شركة سكوبا الدفاعية اتفاقية لتوطين صناعة 100 طائرة هليكوبتر مدنية وعسكرية في السعودية باستثمار يتجاوز 25 مليار ريال

. .. by . ..
شركة سكوبا
وقعت شركة سكوبا الدفاعية اتفاقية لتوطين صناعة 100 طائرة من الطائرات المروحية في السعودية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سكوبا الدفاعية السعودية الحديثة عن توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص الأوربية لتوطين صناعة أكثر من 100 طائرة من الطائرات المروحية (هليكوبتر) المدنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية باستثمار يتجاوز 25 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال 20 سنة.

وقال فواز العقيل، لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن الاتفاقية تعد غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط وسوف تعقد بين شركة سكوبا الدفاعية وشركة إيرباص لتوطين صناعة الطائرات المروحية المدنية والعسكرية.

وتوقع العقيل صناعة أكثر من 100 طائرة وخلق 8500 فرصة وظيفية، مؤكداً على أن تلك الخطوة تأتي بدعم القيادة اللامحدود.

ووصف العقيل الاتفاقية بـ “غير المسبوقة في الشرق الأوسط”.

وتأسست شركة سكوبا الدفاعية، وهي من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية و‬مملوكة بالكامل‭ ‬لمجموعة‭ ‬عجلان‭ ‬وإخوانه‭ ‬القابضة‭‬، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية في المملكة وللمساهمة في الانتاج المحلي الإجمالي.

وتعمل الشركة على توفير‭ ‬الأنظمة البرية ‬والجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬المسيرة‭ ‬وأنظمة الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬المتكامل،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والحلول ‬الاستخباراتية،‭ ‬والذخيرة‭ ‬الموجهة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا