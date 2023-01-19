سامر باطر by سامر باطر

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إنتر ميلان يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي ميلان في السعودية

سامر باطر by سامر باطر

توّج نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، ورئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم لورنزو كاسيني، فريق إنتر ميلان – أمس -، بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعد فوزه على منافسه التقليدي إي سي ميلان، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الملك فهد بمدينة الرياض، بتنظيم من وزارة الرياضة، وذلك ضمن الفعاليات الدولية التي تندرج تحت موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.


ووسط حضور جماهيري كبير تجاوز الـ50 ألف مشجع، وتواجد إعلامي من مختلف وسائل الإعلام العالمية والمحلية، افتتح اللاعب دي ماركو أول الأهداف مطلع الشوط الأول، قبل أن يعزز المهاجم دجيكو تقدم فريقه بالهدف الثاني.
وخلال الشوط الثاني أحرز لاوتارو مارتينيز ثالث أهداف الإنتر، مؤكدًا انتصار فريقه، وتحقيقه لقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه.

إنتر ميلان يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي ميلان
إنتر ميلان يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي ميلان
إنتر ميلان يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي ميلان
إنتر ميلان يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي ميلان
إنتر ميلان يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي ميلان في السعودية
إنتر ميلان يتوّج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي ميلان في السعودية


ويعد إنتر ميلان ثالث الفرق التي تتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي على أرض المملكة، بعد أن كان فريقا يوفنتوس ولاتسيو قد حققا الكأس في نسختين أقيمتا بجدة والرياض، ولقيتا نجاحًا كبيرًا أيضًا، حيث تأتي استضافة المملكة لهذه البطولة، تماشيًا مع المساعي المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، الأمر الذي جعل من المملكة محط أنظار العالم بأسره، باستضافتها حزمة من البطولات والمناسبات الرياضية العالمية الكبرى التي احتضنتها في الأعوام الأخيرة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...