إكتتاب أديس القابضة للأفراد ينطلق اليوم

يبدأ اكتتاب الأفراد في طرح أسهم شركة أديس القابضة في السوق السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، وينتهي بعد غد الخميس.

ويبلغ حجم الطرح للمستثمرين الأفراد نحو 33.87 مليون سهم، ويبلغ سعر الطرح النهائي 13.5 ريال للسهم.

وحددت الشركة الجهات المستلمة وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض، بالإضافة إلى البنك العربي الوطني.

ويجب على جميع المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب أن يكون لهم محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.

وكانت الشركة قد حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح العام الأولي، مما يعني ضمناً تقديراً يزيد على 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي.

وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62.7 مرة، حينما وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات نحو 286.85 مليار ريال (76.49 مليار ريال).

ومن المتوقع أن تجمع الشركة نحو 1.22 مليار دولار من بيع أكثر من 338.7 مليون سهم قائم وجديد أو حوالي 30% من رأس مالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

كما سيتم التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه 4 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء تداول الأسهم.