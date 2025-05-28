إعادة فتح البورصة في سوريا الشهر المقبل

نقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير المالية محمد يسر برنية أن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية- البورصة- ستتم في يوم الاثنين الموافق 2 حزيران المقبل، وذلك بعد ‏استكمال ‏المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه.

وأكد الوزير برنية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين ‏للسوق، مبيناً أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في ‏تنشيط ‏الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحاً أنه تم البدء أيضاً ‏بالإعداد لتطوير ‏شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة ‏التداول، والمقاصة، ‏والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع ‏الأدوات الاستثمارية، ‏وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، ‏إضافة للاهتمام بالتوعية.

وفي السياق ذاته، لفت الوزير برنية إلى أنه ستكون هناك مراجعة ‏شاملة ‏للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، ‏والمعايير ‏العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم ‏تمويل ‏الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في ‏السنوات ‏القادمة.

يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-‌‏2024، ‏نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات ‏السوق ومركز المقاصة ‏والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، ‏وتتمتع بأعلى درجات الحماية بحسب سانا.

واستقبلت سوريا طلبات لتأسيس أكثر من 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية السنة، وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار. كما كشف مستشار وزير الاقتصاد السوري رازي محي الدين الأسبوع الماضي، أن سوريا عادت رسمياً إلى نظام “السويفت” العالمي، ما يمكّن البلاد من تنفيذ عمليات التحويلات البنكية التي تُعتبر ضرورية لتشغيل الأسواق المالية.