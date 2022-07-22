إطلاق تمويل لشركات الترفيه السعودية

تصل قيمة التمويل الذي يقدمه برنامج (كفالة) ضمن المبادرة، إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، و 5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و 2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر، بنسبة تغطية تبلغ 90%، وذلك بحسب حجم المنشآت المتقدمة لطلبات التمويل، ويكون ذلك عبر البنوك والشركات التمويلية المعتمدة، وحسب اشتراطات البرنامج.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، مبادرة دعم منشآت الترفيه، لدعم وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الترفيه في جميع مناطق المملكة.





وتسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة، بتقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة.

وتأتي المبادرة ضمن حزمة من برامج مبادرة “دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه” بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للترفيه ومركز برنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات رؤية السعودية 2030.

#نمكن_الترفيه عبر مبادرة دعم المنشآت الترفيهية بالتعاون مع برنامج كفالة @Kafalah لدعم وتنمية القطاع ??✨



للتقديم:https://t.co/YedTL6enEp pic.twitter.com/MjYYlZlFKN — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) July 21, 2022