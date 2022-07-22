سامر باطر by سامر باطر

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إطلاق تمويل لشركات الترفيه السعودية

سامر باطر by سامر باطر

تصل قيمة التمويل الذي يقدمه برنامج (كفالة) ضمن المبادرة، إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، و 5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و 2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر، بنسبة تغطية تبلغ 90%، وذلك بحسب حجم المنشآت المتقدمة لطلبات التمويل، ويكون ذلك عبر البنوك والشركات التمويلية المعتمدة، وحسب اشتراطات البرنامج.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، مبادرة دعم منشآت الترفيه، لدعم وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الترفيه في جميع مناطق المملكة.



وتسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة، بتقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة من برامج مبادرة “دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه” بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للترفيه ومركز برنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات رؤية السعودية 2030.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...