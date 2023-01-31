إطلاق أكبر مشروع سكني في السعودية بـ 80 ألف وحدة سكنية

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق أكبر مشروع سكني في المملكة العربية السعودية يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية في مشروع #ضاحية_الفرسان والمرحلة الثانية من مشروع #ضاحية_خزام في #الرياض لتوفير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية.

ويأتي المشروع امتداداً لدعم وجهود سمو ولي العهد لمنظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في رفع نسبة التملك التي تجاوزت 60% عام 2020 لتصل إلى 70% عام 2030، ودعم مستهدفات مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري .

نفخر اليوم بالإعلان عن أكبر معروض عقاري على مستوى المملكة يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية في مشروع #ضاحية_الفرسان والمرحلة الثانية من مشروع #ضاحية_خزام في #الرياض لتوفير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية.#الوطنية_للإسكان pic.twitter.com/Xjri45iRmd — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) January 30, 2023



وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة فيما أعلنت الوطنية عن المرحلة الثانية من ضاحية خرام الواقعة شمال العاصمة الرياض على مساحة تتجاوز 21 مليون متر مربع وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية عام 2026. وستُنفذ باستخدام تقنية البريكاست لتسريع الإنشاءات.

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خبر يسعد كل مواطن

ويحزن كل عقرجي ومطور جشع



الأسعار في #ضاحية_الفرسان و #ضاحية_خزام

سوف تكون أقل بنسبة 20 _25 ٪ من أسعار السوق ?#توعية_المشتري #انتشار_الوعي #انخفاض_اسعار_العقار pic.twitter.com/mtZFhQpA3Z — المملكة ?? (@Ask_kingdom1) January 30, 2023



وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي أن إطلاق مشاريع الضواحي يأتي امتداداً لجهود الشركة لبناء مجتمعات عصرية نابضة بالحياة وبطابع حضاري مميز وتوفير الحلول السكنية والتمويلية من خلال إجراءات ميسرة تحقق الراحة والرفاهية للأسر السعودية.

وقال إن أسعار الوحدات السكنية في ضاحية الفرسان وضاحية خزام ستكون أقل بنسبة 20 – 25% من أسعار السوق.

وتهدف “الوطنية للإسكان” من خلال إطلاق الضاحيتين إلى دعم وزيادة المعروض العقاري في المملكة بشكلٍ عام وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي التي تنفذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.