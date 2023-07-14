تعمل السعودية على التوسع بتجارب البناء والإسكان، لإيجاد حلول مبتكرة وذات جودة وجدوى اقتصادية تنهي أزمة الإسكان و تحدث تطور عمراني يواكب النهضة التي تشهدها، لهذا فالمملكة ممثلة بوزارة الإسكان تقوم بجولات إقيلمية ودولية لاستقطاب الشركات وبيوت الخبرة المتطورة في المجال العقاري .

حيث التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال زيارته الرسمية للجمهورية التركية حاكم إسطنبول داود غول، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.





وناقش تجربة مدينة إسطنبول في المحافظة على الإرث التاريخي مع التطور العمراني الذي تشهده المدينة والتحديات التي تواجهها، مقدمًا الدعوة لزيارة المملكة وحضور معرض سيتي سكيب جلوبال المزمع إقامته سبتمبر المقبل.





كما عقد الحقيل بعد ذلك عدةَ لقاءاتٍ في بلدية إسطنبول مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تركية متخصصة في تشغيل المدن، حيث تم استعراض تجاربهم وخبراتهم في إدارة تشغيل المواقف العامة وإعادة تدوير النفايات والمدن الذكية، والأساليب التي ابتكرتها هذه الشركات في تشغيل المرافق العامة، وأبرز المشكلات التي تواجهها والحلول التي وضعتها تلك الشركات في ظل تحديات التطور العمراني الذي تشهده المدينة.





وأكد خلال اجتماعه بالرؤساء التنفيذيين أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية وفي مختلف مناطق المملكة، من بينها القطاعان البلدي والإسكاني، متطلعاً لتعزيز التعاون بين الجانبين السعودي والتركي في مجال التطوير العقاري ومشاريع البنية التحتية والمدن الذكية.



واجتمع الحقيل، مع الوفد السعودي المشارك في أعمال الملتقى، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والأتراك، لبحث الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون بين الجانبين.

وشهد الحقيل، في ختام زيارته، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون على هامش الملتقى بين الجانب السعودي والشركات التركية في عدد من القطاعات الاستثمارية، وذلك بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.