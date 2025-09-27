إراد ، منصة التمويل البديل السعودية تجذب تمويلاً بـ 33 مليون دولار  للتوسع

أعلنت منصة التمويل البديل «إراد» مؤخرا ، عن إغلاق جولة تمويل دَين بقيمة 33 مليون دولار، في صفقة قادتها شركة سترايد فنتشر Stride Ventures الهندية بمشاركة عدد من المستثمرين الآخرين، وذلك لتعزيز توسعها في السوق السعودي ودول الخليج. تركّز «إراد (erad)» ومقرها الرياض والتي تأسست عام 2022 على يد سالم أبو حمور، فارس يغمور، عبد الملك المهيني، ويوسف سعيد، على تقديم حلول تمويلية سريعة ومرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والإمارات. وتهدف المنصة إلى المساهمة في سد فجوة تمويلية تقدَّر بـ 250 مليار دولار تواجهها هذه الشركات في المنطقة، عبر تمويلات تشغيلية تساعدها على النمو والتوسع. وحسب بيانات الشركة، فقد استقبلت «إراد» طلبات تمويل تفوق 532 مليون دولار منذ انطلاقتها، وقدمت أكثر من 50 مليون دولار لشركات في قطاعات مثل التجزئة، المطاعم، الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية في السعودية والإمارات. وصرّح الشريك المؤسس سالم أبو حمور قائلاً: “حققنا نمواً بمعدل خمسة أضعاف على أساس سنوي، ونسعى لمضاعفة توسعنا في السوق السعودي، حيث يبقى الوصول إلى رأس المال أحد أبرز تحديات الشركات الناشئة والصغيرة.”

من جانبها، علّقت فريحة أنصاري جاويد، شريكة في سترايد فنتشر بالقول: “التمويل بالدَّين لا يزال فئة أصول غير مستغلّة في الخليج، لكنه يوفر إمكانات كبيرة لدعم نمو الشركات دون الحاجة لتقليص الملكية. إن استثمارنا في «إراد» يعكس التزامنا القوي بالمنطقة ورغبتنا في دعم الشركات الطموحة.”

توسيع نطاق الحلول المالية

جاء الإغلاق الجديد للجولة على هامش فعاليات مؤتمر موني (Money 20/20) الذي استضافته الرياض مؤخراً، ليعزز دور «إراد» كأحد اللاعبين البارزين في مشهد التكنولوجيا المالية السعودي، في وقت يشهد فيه قطاع التمويل البديل نمواً متسارعاً مع توجه المنطقة نحو حلول مبتكرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

