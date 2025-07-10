إدخال روبوت الذكاء الاصطناعي “غروك 4” في سيارات تسلا

أعلن إيلون ماسك أن روبوت الدردشة “غروك 4″ التابع لشركته للذكاء الاصطناعي إكس إي آي xAI سيصل إلى سيارات تسلا الأسبوع المقبل على أقصى تقدير بحسب بلومبرغ. ويأتي الإعلان عن دمج “غروك 4” في تسلا بعد إطلاق نسخة جديدة ومحسّنة من الروبوت، “غروك 4″، والتي يزعم مطوروها أنها تتفوق على نماذج ذكاء اصطناعي أخرى في الأداء والمحادثات الصوتية. يظهر تكامل “غروك” مع سيارات تسلا تعزيز العلاقة بين الشركتين، وهو ما دعا إليه بعض مستثمري تسلا في ظل تراجع مبيعات الشركة.وكانت تسلا قد كشفت في أبريل الماضي أن شركة إكس إي آي xAI كانت مصدر إيرادات لها العام الماضي، وشمل ذلك شراء شركة إكس إي آي لبطاريات “ميغاباك” من تسلا بقيمة 191 مليون دولار. وسبق أن استطلع ماسك رأي مستخدمي “إكس” العام الماضي حول استثمار تسلا 5 مليارات دولار في شركة إكس إي آي xAI ، وحصل على موافقة 68% من المصوتين.

مالذي يحمله غروك 4؟

تقول شركة إكس إي آ التي تطور غروك، إن الإصدار الجديد Grok 4 يتمتع بذكاء مُحسَّن بشكل ملحوظ ويتفوق على النماذج السابقة في مجموعة متنوعة من المعايير، محققًا درجات شبه مثالية أو درجات دراسات عليا في الاختبارات المعيارية مثل SATs وGREs. فيما يصف إيلون ماسك هذا الإصدار بأنه “أذكى من معظم طلاب الدراسات العليا في جميع التخصصات، في آنٍ واحد”. وما يسمى الإصدار الثقيل، نجد تعاون متعدد بين الوكلاء: يُوظِّف إصدار “Grok 4 Heavy” الجديد وكلاء ذكاء اصطناعي متعددين يعملون بذات الوقت ليتيح تقديم إجابات أكثر دقةً في المهام المعقدة. يتوفر هذا مقابل 300 دولار أمريكي شهريًا، وهو مُصمَّم للمؤسسات والمستخدمين المتقدمين.

يستطيع النموذج تفسير وتوليد ليس فقط النصوص، بل أيضًا الصور والعروض التوضيحية، ويمكنه حل مسائل رياضية متقدمة وتوليد تصورات بصرية (مثل تصادم الثقوب السوداء).

يقدم Grok 4 مساعدًا صوتيًا جديدًا، أكثر طبيعية واستجابة، مزودًا بشخصيات اصطناعية متعددة، بما في ذلك “Sal” (صوت سينمائي) و”Eve” (صوت أنثوي بريطاني). تم تقليل زمن انتقال الصوت إلى النصف، وأصبح النظام الآن يتعامل مع المقاطعات والمطالبات الإبداعية بسلاسة أكبر.

يتميز الذكاء الاصطناعي الآن بالبحث الفوري عن البيانات والوصول إلى المعلومات المباشرة عبر X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، مما يعزز قدرته على تقديم إجابات محدثة.

تم ضبط Grok 4 لفهم الميمات واللغة العامية والفكاهة بشكل أفضل، مما يجعله أحد أكثر مساعدي الذكاء الاصطناعي قدرة على التواصل.

أمان على مستوى المؤسسات وواجهة جديدة: يوفر التحديث أمانًا على مستوى المؤسسات وواجهة مُعاد تصميمها لتحسين سهولة الاستخدام.

تخطط شركة xAI لدمج Grok مع أدوات هندسية متقدمة لتطبيقات في تصميم الصواريخ والسيارات والأدوية، وفي نهاية المطاف مع الروبوتات الشبيهة بالبشر مثل أوبتيموس من شركة تيسلا. ويتوقع ماسك أن يتمكن Grok من ابتكار تقنيات جديدة أو اكتشاف فيزياء جديدة بحلول عام ٢٠٢٦.

يتوفر Grok 4 للمستخدمين فورًا عبر الاشتراك، مع الإصدار القياسي بسعر ٣٠ دولارًا أمريكيًا شهريًا والإصدار المتقدم “Heavy” بسعر ٣٠٠ دولار أمريكي شهريًا.

يأتي هذا الإطلاق في أعقاب الجدل الدائر حول المخرجات المتحيزة في إصدارات Grok السابقة، مما دفع xAI إلى تطبيق معايير أكثر صرامة لإدارة المحتوى وتحديثات تدريبية للبحث عن الحقيقة.

ويمثل Grok 4 قفزة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التفكير العميق، والقدرات متعددة الوسائط، والتفاعل الصوتي الأسرع والأكثر طبيعية، وميزات المؤسسات المصممة لمنافسة أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليًا.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025