إبراهيموفيتش يعتزل بعد 25 عاماً في الملاعب

أعلن أسطورة كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي إنهاء مسيرته الكروية عن عمر يناهز 41 عامًا، وذلك على ملعب سان سيرو بعد المباراة الأخيرة لناديه في موسم الدوري الإيطالي بعد مسيرة استمرت قرابة ربع قرن من الزمن.

وقال إبراهيموفيتش: “لدي العديد من الذكريات والعديد من المشاعر هنا”.

وأضاف: “في المرة الأولى التي وصلت فيها إلى هنا، منحتني السعادة. المرة الثانية، الحب. سأكون من مشجعي ميلان مدى الحياة، لقد حان الوقت لتوديع كرة القدم”.

وغاب “السلطان” عن ميلان معظم مباريات موسم 2022-2023 بسبب الإصابة، حيث شارك في 4 مباريات فقط، وجميعها بالدوري الإيطالي مسجلا هدفا واحدا.

وخضع “إبرا” لعملية جراحية في يونيو/حزيران 2022 أبعدته عن الملاعب 8 أشهر.

وكانت جماهير ميلان ودعت “نجمها” بطريقة مهيبة أبكت إبراهيموفيتش والمدرب واللاعبين.

لعب إبراهيموفيتش خلال مسيرته مع أندية:

مالمو السويدي

أياكس أمستردام الهولندي

يوفنتوس الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي

برشلونة الإسباني

ميلان الإيطالي (فترتين)

باريس سان جيرمان الفرنسي

لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي

وشارك معها في 866 مباراة في محتلف المسابقات الرسمية وسجل 511 هدفاً

وإبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي للسويد برصيد 62 هدفاً في 121 مباراة واعتزل دوليا بعد بطولة أوروبا 2016 لكنه عاد للمنتخب في 2021 خلال الإخفاق في تصفيات التأهل لمونديال قطر 2022.