عيد الأضحى 2023.. أين ستقضون الإجازة؟

تشهد مكاتب وكلاء السفر والشركات المتخصصة في عالم السياحة انتعاشاً كبيراً وملحوظاً على حجز الرحلات خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك لاسيما أنها اصبحت على الأبواب.

وتتنوع الطلبات بحسب مزاج المسافر والوجهة التي يريد زيارتها، مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الرحلات خلال عطلة العيد خصوصاً على الوجهات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وشبه القارة الهندية وغيرها من مناطق العطلات مثل جزر المالديف وتايلاند، وفقاً لموقع “ترافلرز ورلدوايد” (travellersworldwide).

عطلة عيد الأضحى.. هل تفتش عن رحلات رخيصة لتمضية الإجازة؟

تعتبر فترة عطلة عيد الأضحى المبارك من أكثر الفترات التي يستغلها محبو السياحة للسفر إلى دول أخرى من أجل تمضية إجازاتهم.

ووفقا للعديد من الدراسات، تبين أن هناك أياما معينة تمنحك تخفيضات خلال حجز الرحلات الجوية. وفي ما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز أفضل الرحلات لتمضية العطلة.

تكمن النصائح الأساسية لمحبي السفر، بأن يكون الحجز باكراً عن موعد السفر كون أسعار تذاكر اللحظة الأخيرة عادة ما تكون أغلى بكثير.

وكشفت الدراسات أن يوم الأحد هو الأفضل لحجز رحلة الذهاب خلال فترات الأعياد وفي فصل الصيف وخلال فترات الذروة. كما بينت أن الأربعاء هو اليوم الأمثل لرحلات العودة.

ووفقاً لموقع “ترافلرز ورلدوايد” (travellersworldwide) يمكن أن يؤدي الحجز يوم الأحد إلى توفير يصل إلى 20%، كما كشف تقرير لموقع “اكسبيديا” (expedia) أن يوم الأربعاء يمكن أن يؤدي إلى توفير يصل إلى 15%.

وقال روس فيتش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ويجو (wego)، لـ”أريبيان بزنس”: “كانت أسعار تذاكر الطيران مرتفعة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض إلى حد ما بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود. لحسن الحظ، ستعود معظم شركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي إلى طاقتها الاستيعابية التي كانت قبل كوفيد بحلول الصيف ونأمل أن نشهد بعض الانخفاض في الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري ولكن ربما لن تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد. إذا كنت تخطط للسفر خلال الصيف، فإن نصيحتي هي أن تحجز رحلاتك الآن”.

استشار ملحق “ترافلر” الصادر عن “أريبيان بزنس” باللغة الإنكليزية خبير السفر ريتشارد ستولز ، مدير رولاند بيرغر الشرق الأوسط فقال إن منطقة جنوب شرق آسيا تعد واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة هذا العام.

وأضاف: “يبحث الكثير عن شيء فريد من نوعه. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك نوع من البنية التحتية السياحية لجعل الإقامة ممتعة.. ومملكة بوتان هي واحدة من الدول التي يجب استكشافها.. إنها عطلة مثالية للمسافرين الباحثين عن شيء غريب ومتميز”.

إجازة عيد الأضحى.. تذاكر بـ129 درهم لـ صلالة، والمالديف وسانتوريني بـ179 درهم

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي ، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن الوجهات المفضلة، التي توفرها للمسافرين من دولة الإمارات أو القادمين من وسط وشرق أوروبا، عبر شبكة ويز إير، خلال موسم الصيف 2023، حيث توفر لهم فرصة اختبار تجارب فريدة، واستكشاف وجهات مميزة.

وتتوقع الشركة ارتفاع الطلب بشكل كبير على رحلاتها، خلال هذا الموسم، حيث تسعى الشركة إلى منح محبي السفر فرصة اكتشاف تجارب سفر فريدة بتكلفة معقولة، وتتوفر التذاكر إلى مختلف وجهات شبكة ويز إير المتنامية بأسعار تبدأ من 129 درهماً إماراتياً فقط، وتضم شبكة ويز إير أبوظبي مجموعة من الوجهات المميزة لقضاء العطلة، خلال موسم الصيف، بما في ذلك جزر المالديف ولارنكا وصلالة وسانتوريني وأنطاليا، حيث من المتوقع أيضاً أن تشهد الشركة عدداً كبيراً من الحجوزات إلى المدينة المنورة، خلال موسم الحج المقبل.

وقال يوهان إيدهاجن، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «تلتزم ويز إير أبوظبي بنهجها في توفير رحلات طيران منخفضة التكلفة لتمكين المسافرين من الاستمتاع بفرص سفر، لاكتشاف الكثير من الوجهات والتجارب المميزة، وتسعى الشركة إلى توفير مزيج يجمع العديد من الوجهات في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، ونؤكد على جميع المسافرين بأهمية تأمين حجوزاتهم مبكراً، للحصول على تذاكر منخفضة التكلفة خلال موسم الصيف، ونتطلع للترحيب بهم على متن خطوطنا الجوية قريباً».

وتعد جزر المالديف من الوجهات المثالية لقضاء العطلات، حيث تتميز بشواطئها الرملية البيضاء وطبيعتها الخلابة، والشعاب المرجانية الغنية بالألوان والحياة البرية، بالإضافة إلى مناخها الاستوائي على مدار العام، مما يوفر تجربة مميزة بعيداً عن روتين الحياة اليومي.

وتشتهر لارنكا بطابعها الفريد، وواجهتها البحرية المزينة بأشجار النخيل، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الوجهات السياحية الغنية. تتمتع المدينة الساحلية بتاريخ يمتد لأكثر من 10 آلاف عام، وتتميز بحسن الضيافة وموقعها الفريد، ما يجعلها المكان الأفضل لزيارة باقي الوجهات السياحية في قبرص.

وتقع سانتوريني في بحر إيجة، وتمتاز بمناظرها الخلابة، وهي واحدة من أشهر الجزر في العالم. وتُضفي المناظر الطبيعية الخلابة مزيداً من الجاذبية إلى الجزيرة، إلى جانب مشاهد غروب الشمس المذهلة والشواطئ الرملية، ما يجعلها أجمل الجزر اليونانية.

وتقع صلالة بمحاذاة شاطئ رملي طويل، إلى جانب قربها من الجبال والصحراء، مما يوفر للمسافرين من محبي المغامرة فرصاً مذهلة للاستكشاف. وبفضل تاريخها العريق مركزاً للبخور، تضمن المدينة التاريخية المزدهرة تجربة سفر رائعة مع وجهاتها الفريدة، وتشتهر صلالة بكرم الضيافة العمانية، وتوفر مناظر طبيعية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر في المنطقة مع الجمال شبه الاستوائي لمزارع الفاكهة وأشجار جوز الهند.

تُعد أنطاليا أكبر المدن التركية على ساحل البحر المتوسط، وتمتزج فيها الشواطئ الخلابة مع التقاليد التركية المتميزة، وتحظى أنطاليا بتاريخ حافل ينعكس في المدينة القديمة والآثار الرومانية، وتمثل المدينة بوابة منطقة الريفييرا التركية، وتتميز بعروض الضيافة الرائعة على مدار العام، والتي تمنح الزوار فرصاً فريدة للاسترخاء والاستكشاف.

الأسعار

أبوظبي – جزر المالديف اليومية 379 درهم إماراتي

أبوظبي – لارنكا الإثنين والأربعاء والجمعة 199 درهم

أبوظبي – صلالة الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت والأحد 129 درهمًا

أبوظبي – سانتوريني الاثنين والجمعة 219 درهم

أبوظبي – أنطاليا الثلاثاء والخميس والسبت 219 درهم

أبوظبي – المدينة المنورة يومياً 219 درهم

يمكن للمسافرين إلغاء تذاكرهم باستخدام WIZZ Flex الذي يسمح لهم بإلغاء رحلتهم حتى ثلاث ساعات قبل المغادرة دون أي رسوم والحصول على 100 بالمائة من الأجرة التي يتم تعويضها فورًا في شركة الطيران .

وتتميز المدينة المنورة بتاريخها العريق وأهميتها الدينية، بالإضافة إلى مناظرها الخلابة وهندستها المعمارية الفريدة، كما تضم المسجد النبوي، وهو مسجد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وأقدم مسجد في العالم، وتُعد المدينة مهد الثقافة والحضارة الإسلامية، وتحتضن قبر النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- والعديد من المساجد والمعالم البارزة.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرا (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وسمرقند وطشقند (أوزبكستان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة، خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة من دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرة.

مجانا، إقامة بفندق 5 نجوم لمسافري طيران الإمارات القادمين إلى دبي

أعلنت طيران الامارات عبر موقعها الالكتروني عن عرض جديد للمسافرين الذين يخططون لزيارة دبي هذا الصيف والذي يتضمن إقامة فندقية مجانية لكل الدرجات من السياحية وحتى الدرجة الأولى.

ويمكن لمسافرو الدرجة الأولى أو درجة الأعمال الاستمتاع بإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق 25 أورز دبي ون سنترال. ويمكنكم الاستفادة من خدمة السيارة مع سائق من المطار وإليه، ومن إمكانية الدخول إلى صالة المطار*، والسفر في أكثر الرحلات الجوية فخامة على مستوى العالم. وعندما تسافرون في الدرجة السياحية الممتازة أو في الدرجة السياحية، يمكنكم الاستفادة من إقامة مجانية في فندق نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي.

ويضمن العرض إقامة ليلتين مجاناً في فندق «25 أورز دبي ون سنترال» للمسافرين على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، كما يمكن للمسافرين في الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية الإقامة لمدة ليلة واحدة مجاناً في فندق «نوفوتيل مركز التجارة العالمي».

وذكرت أن العرض صالح لجميع تذاكر الذهاب والعودة إلى دبي، أو التوقف لأكثر من 24 ساعة، بدءاً من 26 مايو الجاري وحتى 31 أغسطس 2023، على أن يكون الحجز بين 22 مايو الجاري وحتى 11 يونيو 2023. ويلفت البيان أنه بمجرد حجز الرحلة يمكن للمتعامل إرسال بريد إلكتروني يتضمن مرجع الحجز وتاريخ الوصول وأسماء الركاب ورقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني لتأكيد حجز الفندق.

ويقع فندق «25 أورز دبي ون سنترال» ذو الـ 5 نجوم بجوار متحف المستقبل، وهو مستوحى من الثقافة البدوية التقليدية لكن بلمسة عصرية. وأما فندق «نوفوتيل مركز التجارة العالمي» فيقع داخل مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعد بتجربة فاخرة في قلب دبي.

عيد الأضحى 2023، مدة ومواعيد الإجازات في معظم الدول العربية

من المتوقع أن يصادف عيد الأضحى بين 10 و 12 ذي الحجة، أي بين الأربعاء 28 يونيو والجمعة 30 يونيو 2023، وتبقى شهر تفصلنا عن عطلة عيد الأضحى المبارك التي يترقبها الكثيرون للتخطيط لإجازة للسفر أوالسياحة أو حتى الراحة والاسترخاء.

ويتزامن عيد الأضحى هذه السنة مع بداية فصل الصيف وموسم الإجازات السنوية، مما يفسح المجال لدمج الاجازتين والحصول على إجازة أطول للاستمتاع بها.

وتعد فترة عيد الأضحى من الأوقات الذهبية للسياحة والسفر واكتشاف الأماكن الجديدة من أجل قضاء عطلة مميزة والتعرف على ثقافات وحضارات جديدة.

وتتغير الوجهات المقصودة للسفر وفقاً للكثير من المعطيات، من بينها سهولة الحصول على تأشيرة، وبعد المسافة والتكلفة المادية والغاية الأساسية من السفر.

ومن بين الوجهات الأكثر إقبالاً خلال فترة عيد الأضحى للعرب من كافة الجنسيات، هناك مصر والأردن والمغرب وتايلاند وتركيا.

كذلك يفضل البعض البقاء في الدولة نفسها والقيام بالسياحة الداخلية واستكشاف مناطق لم يزرها من قبل.

وفي ما يلي أيام الإجازة المعلنة للمناسبة:

عطلة عيد الأضحى في السعودية

تبدأ الإجازة في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 5 ذو الحجة (23 حزيران/يونيو)، وحتى يوم الأحد 15 ذو الحجة (3 تموز/يوليو،).

وتحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة العيد في السعودية للقطاعين الخاص والعام.

عطلة عيد الأضحى في الإمارات

بموجب قرار مجلس الوزراء للقطاعين الحكومي والخاص، تبدأ إجازة العيد في دولة الإمارات العربية المتحدة من يوم وقفة عرفة الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو)، يتبعها 3 أيام من 10 وحتى ذو الحجة، أي أيام الأربعاء والخميس والجمعة 28 حتى 30 حزيران/يونيو 2023،

ويمكن للمقيمين في الإمارات الحصول على إجازة تصل إلى تسعة أيام من خلال استخدام يوم واحد فقط من الإجازة السنوية.

عطلة عيد الأضحى في قطر

وفقاً للمعمول فيه في دولة قطر، فإن القطاع الخاص يحصل على 3 أيام إجازة تبدأ من يوم عرفة، في حين أن موظفي القطاع العام ينالون إجازة تمتد لخمسة أيام. وعليه تبدأ الإجازة للقسم الأول يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو) وحتى 11 منه، ولغاية يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز/يوليو)، بالنسبة للقسم الثاني.

عطلة عيد الأضحى في الكويت

تبدأ إجازة العيد في الكويت من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى الجمعة 12 ذو الحجة (30 حزيران/يونيو).

عطلة عيد الأضحى في مصر

تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز/يوليو).

عطلة عيد الأضحى في كل من العراق، الأردن، اليمن، السودان، لبنان، عمان، المغرب، تونس والجزائر

تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز/يوليو).