يستهدف صندوق az-Gold المصري للاستثمار في الذهب الجديد جمع 10 مليون جنيه (323 ألف دولار) من أول إصدار له من خلال طرح مليون وثيقة بقيمة 10 جنيه (0.3 دولار) والمقرر بدء الاكتتاب فيه 21 مايو/أيار الجاري، وفقاً لنشرة الاكتتاب.

وذكر تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالةرويترز أن الصندوق هو كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق -وسيتم الاكتتاب فيه- عن طريق شركات مرخصة لذلك وليس من خلال البورصة ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب. وعادة ما تحقق تلك الصناديق عائد وفقاً لحركة أسعار الذهب. ويمكن أن يتم استرداد الاستثمار على شكل ذهب أو نقود، وتديره شركة ازيموت مصر.

وحسب نشرة الاكتتاب، سيتيح الصندوق في الإصدار الأول له، 980 ألف وثيقة أمام المستثمرين (مصريين وأجانب، أفراد ومؤسسات) بسعر 10 جنيه للوثيقة. ويمكن شراء الوثيقة من خلال 11 شركة تضم شركة أزيموت مصر (مدير الصندوق) وشركات أخرى بينها شركة تابعة للبريد المصري، نشرت أزيموت تفاصيلها عبر موقعها الرسمي.

وسيتم فتح الاكتتاب في 21 مايو/أيار 2023، ويستمر لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن شهرين. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 وثيقة ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب.

والصندوق غير مدرج في البورصة لكن الموقع الرسمي للبورصة ينشر بشكل يومي أسعار الذهب المتعلقة بالإصدار كمعلومات للمستخدمين.

إصدارات أخرى

وفقاً لنشرة الاكتتاب، فإن الصندوق الذي يعد أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة، يستهدف طرح إصدارات متتالية في أنواع أخرى من المعادن وبعملات متعددة. ولكن النشرة لم توضح أي تفاصيل خاصة بهذه الطروحات.

ويبلغ إجمالي حجم الإصدارات المستهدف للصندوق 250 مليون جنيه، قابلة للزيادة، بحسب نشرة الاكتتاب.

ويمكن للصندوق استثمار أمواله في المعادن أو حسابات الودائع لدى البنوك، وأدوات الدين وأذون وسندات الخزانة الحكومية بالعملات المختلفة. وتبلغ مدة الصندوق 25 عاماً تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب وبعدها قد يمد العمل به أو يغلق.