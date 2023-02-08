أول صفقة ملكية أجنبية في السعودية، بيوند ون تستحوذ على فيرجن موبايل

أعلنت شركة “بيوند ون”، التي تأسست عام 2021 والتابعة لشركة الاستثمار العالمية الخاصة “بريورا مانجمينت هولدينغ دبي”، اليوم عن استحواذها على “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وإفريقيا، في أول صفقة مُلكية أجنبية بموجب المرسوم الملكي للعام 2021، والذي يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر والملكية الكاملة للشركات والمؤسسات في عدد من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية.

وتعتبر “فيرجن موبايل” أكبر مشغل شبكة افتراضية للهواتف المحمولة في المنطقة، مع عمليات تشغيلية نشطة تحت العلامتين التجاريتين الخاصة بها “فيرجن موبايل” و “فرندي موبايل” في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت.

وبتمويل من شركة “بريورا مانجمينت هولدينغ دبي” التي يملكها رجل الأعمال السويسري ريمو ستوفل، ومن الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيوند ون” ماركوس تاغر، تعتزم “بيوند ون” أن تصبح مزوداً رائداً للخدمات الرقمية من خلال إحداث تغيير جذري في طريقة تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا في أسواق النمو حول العالم. ويتم قيادة استراتيجية الاستثمار والإدارة التشغيلية للشركة من قبل فريق من التنفيذيين المتمرّسين والمتخصصين.

وتقدم شركة “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وإفريقيا خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين مستخدم في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعمل على تشغيل منصة اتصالات رقمية مربحة ورائدة في القطاع لكل من عمليات “فيرجن موبايل” و “فرندي موبايل”. وتنص الاتفاقية على قيام “فيرجن جروب” بالاستثمار جنباً إلى جنب “بيوند ون”، مع الاحتفاظ بحصة أقلية في الشركة ومقعد في مجلس الإدارة.

وقال ماركوس تاغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيوند ون”: “نتطلع إلى الاستحواذ على شركات تتمتع بمكانة قوية وإمكانات نمو كبيرة في أسواقها المعنية، وتلبي عمليات فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا هذه المتطلبات بشكل مريح. وتستفيد فيرجن موبايل وفرندي موبايل من الحصة الكبيرة للعلامة التجارية، والثقة القوية من عملائها وشركائها وموظفيها، وسنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على ذلك. ومع التركيز على التوسع، ستقدم “بيوند ون” مع مرور الوقت خدمات وتجارب وتقنيات جديدة من شأنها تبسيط حياة عملائنا”.

وتستحوذ “بيوند ون” على جميع عمليات شركة “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعمل على زيادة حصتها من العمليات التشغيلية ضمن جميع الأسواق المحلية التي تعمل بها من خلال شراء أسهم الأقلية. وبالنسبة لشركة “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن توقيت صفقة الاستحواذ يسير على المسار الصحيح مع الاستراتيجية طويلة المدى التي وافقت عليها قاعدة المساهمين فيها بعد مسيرتها الناجحة للنمو طوال 15 عاماً.

وقال جوش بايليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرجن: “يمثّل اليوم بداية فصل جديد ومثير لشركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا. إن مجموعة فيرجن هي مستثمر طويل الأمد في الشركة، ونتطلع إلى الشراكة مع بيوند ون، حيث لديها طموحات غير محدودة لبناء مستقبل رقمي جديد للمنطقة. ويعد استثمار بيوند ون دليلاً على الفرص الكبيرة التي تنتظرنا –للعملاء والموظفين وكذلك الدول التي تعمل فيها فيرجن موبايل – من أجل توفير اتصالات محمولة أفضل للمستهلكين والشركات على حد سواء”.