“أوبك” تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط لـ110 ملايين برميل يومياً

تتوقع “أوبك” ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميًا خلال حوالي عشرين عامًا، وأن النفط سيظل يشكل حوالي 29% من مزيج الطاقة بحلول عام 2045.
وأوضح أمين عام المنظمة “هيثم الغيص” في كلمة ألقاها في مؤتمر آسيا للطاقة المنعقد اليوم الأثنين، في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحسب” رويترز”: لا يمكن الاستغناء عن النفط في المستقبل المنظور.
مضيفًا: في رؤيتنا العالمية، نتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2045، بارتفاع 23% من المستويات الحالية.
وأشار إلى أن نقص الاستثمار في صناعة النفط سيؤدي فقط إلى تحدي جدوى أنظمة الطاقة الحالية، وإلى فوضى في مجال الطاقة.
تتوقع “أوبك” ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميًا خلال حوالي عشرين عامًا، وأن النفط سيظل يشكل حوالي 29% من مزيج الطاقة بحلول عام 2045.