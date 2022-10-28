فادي طنّوس by فادي طنّوس

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أمر ملكي يعفي مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه بتهم الاختلاس والتزوير

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

صدر أمر ملكي في المملكة العربية السعودية قضى بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال الجامعة وغسل الأموال والتزوير، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد الأمر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وجاء في نص الأمر الملكي الصادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحمل الرقم : أ / 102، انه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 598 ) بتاريخ 13 / 9 / 1441هـ.، وبناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير. يعفى الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه. ويبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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