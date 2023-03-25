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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أمانة الرياض تنفذ مشروع تطوير طريق الجنادرية بـ 21 مدخلاً

تنفذ أمانة الرياض مشروع تطوير طريق الجنادرية بـ 21 مدخلاً يربط حيي البيان والرمال وسفلتة 184 ألف متر مربع

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أمانة الرياض تبدأ بتفيذ مشروع تطوير طريق الجنادرية

تنفذ أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض مشروع تطوير وتأهيل طريق الجنادرية بـ 21 مدخلاً يربط حيي البيان والرمال، وأعمال سفلتة بمساحة 184 ألف متر مربع وذلك في إطار خطط الأمانة في تطوير الأحياء والارتقاء بخدماتها، بما يحقق مستهدفاتها بخلق الاستدامة التنموية وجودة الحياة للسكان.

وقالت أمانة منطقة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ أعمال دهانات أرضية بطول 72,450 مترًا، وتهيئة أرصفة بطول 25,390 مترًا، إلى جانب تنفيذ طريق للخدمة بطول 7,600 متر شمالًا وجنوبًا، وتركيب 78 لوحة طرق قياسية، و68 عمود إنارة، وتقاطعين بإشارات ضوئية كمداخل رئيسية لحيي البيان والرمال.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة الأمانة للتطور والتنمية بمدينة الرياض، بما يحقق استراتيجية الأمانة.

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