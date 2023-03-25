أمانة الرياض تنفذ مشروع تطوير طريق الجنادرية بـ 21 مدخلاً

تنفذ أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض مشروع تطوير وتأهيل طريق الجنادرية بـ 21 مدخلاً يربط حيي البيان والرمال، وأعمال سفلتة بمساحة 184 ألف متر مربع وذلك في إطار خطط الأمانة في تطوير الأحياء والارتقاء بخدماتها، بما يحقق مستهدفاتها بخلق الاستدامة التنموية وجودة الحياة للسكان.

وقالت أمانة منطقة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ أعمال دهانات أرضية بطول 72,450 مترًا، وتهيئة أرصفة بطول 25,390 مترًا، إلى جانب تنفيذ طريق للخدمة بطول 7,600 متر شمالًا وجنوبًا، وتركيب 78 لوحة طرق قياسية، و68 عمود إنارة، وتقاطعين بإشارات ضوئية كمداخل رئيسية لحيي البيان والرمال.

ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى الارتقاء بجودة الطرق، بدء أعمال تطوير وتأهيل طريق الجنادرية، و8 عناصر تضمنها المشروع لتسهيل حركة وتنقل السكان ورفع مستوى السلامة المرورية.. pic.twitter.com/lrngF7Ps3E — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 24, 2023

ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة الأمانة للتطور والتنمية بمدينة الرياض، بما يحقق استراتيجية الأمانة.