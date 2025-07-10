ألبا، نكهات مبتكرة على مائدة من اليابان

كشف مطعم ألبا، المطعم الأصيل والحائز على جوائز في وسط المدينة في بولفاد دبي، عن قائمة طعام جديدة ومميزة تحتفي بالمطبخ الياباني، بنكهات لفحها لهيب نار دقيق. تأتي الأطباق بتوقيع كبير الطهاة وهو الشيف فلاديمير تشيستياكوف، وتُقدم القائمة الجديدة أطباقًا فاخرة من لحم الواغيو المشوي والروباتا المشوي، لتقدم لرواده رحلة غنية بطعم الأومامي في عالم المطبخ الياباني المعاصر.

وفي مطعم ألبا، الوجهة المحلية الرائدة للمطاعم الراقية في وسط مدينة دبي قرب الأوبرا، ستغمرك أجواء المطعم بتصميماته الداخلية الملهمة وحيويته النابضة بالحياة، ويواصل الارتقاء بفن الطهي مع تشكيلة جديدة من لفائف الماكي المبتكرة وتشكيلة غنية من أطباق الشواء. تشمل المقبلات تشكيلة شهية من الماكي: سمك السلمون والأفوكادو، وتمبورا الروبيان، وأوناغي، ونيجي تورو، وإيبي، وتونة، ولفائف قوس قزح النابضة بالحياة – كل منها مُعدّ لموازنة النكهة الطازجة بطعم لذيذ.

يتألق لحم الواغيو في العديد من الأطباق الجديدة المميزة. وتتميز لفائف الواغيو بقطعة لحم أبوري واغيو ستريبلوين مغطاة بصلصة جالبي، مع طبقات من الأفوكادو المكسيكي، وكافيار أوسيترا، ومايونيز بالكمأة. أما طبق واغيو ياكينوكي فهو طبق دافئ من ستريبلوين متبل فوق أرز ياباني مع شريحة لحم الفطر والبصل الأخضر، بينما يقدم طبق واغيو كاتسو الفاخر شريحة لحم مقلية من نوع A5 مغطاة بالبيريلا، ويُقدم مع مايونيز الكمأة وصلصة اللحم. تشمل الأطباق الرئيسية المشوية ريب آي لحم واغيو A5، المزين بالروباتا مع فلفل أنشو الحار وميسو نو تاري، وشرائح فيليه مينيون الشهية، المقدمة مع الفطر المقلي، والكمأة المبشورة، وزيت البريلا.

تُثري أطباق أرز دونبوري الشهية قائمة الأطباق الرئيسية: كاري لحم البقر كاتسو، الذي يُقدم طبقات من لحم الخاصرة المقلي بالبانكو فوق أرز مطهو على البخار مع كاري ياباني غني؛ ودجاج ترياكي، الذي يُقدم مع فخذ مشوي على الفحم مع أومي غوما وفوريكاكي؛ وطبق توفو الفطر النباتي الذي يجمع بين التوفو المقرمش والفطر المقلي والأرز.

في الصدارة يظل لحم الواغيو المحبب في العديد من الأطباق الجديدة المميزة. وهناك طبق واغيو ياكينوكي فهو طبق دافئ من شرائح لحم الواغيو المتبلة فوق الأرز الياباني مع شريحة لحم الفطر والبصل الأخضر، بينما يقدم طبق واغيو كاتسو الفاخر شريحة لحم مقلية مغطاة بالبيريلا، وتقدم مع مايونيز الكمأة وصلصة اللحم. تشمل الأطباق الرئيسية المشوية ريب آي واغيو ، المزين بالروباتا مع الفلفل الحار أنشو وميسو نو تاري، وشرائح فيليه مينيون الفاخرة، المقدمة مع الفطر المقلي، والكمأة المبشورة، وزيت الكمأة.

تزيد أطباق أرز دونبوري الشهية من قائمة الأطباق الرئيسية: يقدم كاري لحم البقر كاتسو طبقات من لحم التندور الأسود المقلي في بانكو فوق الأرز المطهو ​​على البخار مع الكاري الياباني الغني. يتميز دجاج ترياكي بفخذ مشوي مع أومي غوما وفوريكاكي؛ وطبق توفو الفطر النباتي يجمع بين التوفو المقرمش والفطر المقلي والأرز.

تشمل أطباق المأكولات البحرية سمك القاروص المشوي روباتا، المقدم مع الكرنب، والطماطم الأوزبكية، والأفوكادو، والثوم الحار؛ وطبق أوناجي الغني بالنكهة، والمكون من ثعبان البحر المشوي مع نوري، وأومي غوما، وفلفل سانشو؛ وروبيان النمر المشوي، المزين بتوابل الكاجون، والكزبرة، وأوراق الأوبا.

لعشاق النودلز، تُقدم نودلز فطر الكمأة مع فطر شيتاكي، وصلصة جالبي، والثوم الحار، ورشة سخية من زيت الكمأة. كما تقدم القائمة طبق كوهيتسوجي ياكي، وهو طبق لحم ضأن فاخر مغطى بفلفل أنشو الحار، ويُقدم مع الهليون، وصلصة وافو، والتيرياكي.

ولختام قائمة الحلويات، تُقدّم كاكيغوري، وهي حلوى يابانية تقليدية مُثلّجة بالثلج، نادرة الوجود في دبي. نكهات خفيفة ومنعشة، تشمل كريمة مانجو وجوز الهند من “تروبيكال بريز”، وماتشا جاردن بالبطيخ والفراولة، وحلوى دولسي دي ليتشي بالكراميل ميست مع الكراميل. ولمن يبحثون عن ملاذ هادئ بعد ساعات العمل، ينتظرهم بار “هيميتسو” بقائمة مختارة بعناية وأناقة مُميزة في وقت متأخر من الليل في أجواء هانئة وديكورات داخلية من تصميم تريستان دو بليسيس تشمل أبرز الأطباق المميزة لفائف اليد والنيجيري، وسندويشات الواغيو، وتيراميسو يوزو ماتشا. لا تفوتوا تجربة شاي ما بعد الظهيرة “يوغوري” الشاعري – مزيج من المقبلات الحلوة والمالحة المستوحاة من غروب الشمس الياباني، والمقدمة بأسلوب فني مميز. يمثل ألبا تجربةٌ متعددة الحواس، حيث يمتزج التصميم والنكهة ورواية القصص. يقع ألبا في قلب داون تاون دبي، على بُعد خطوات من دار الأوبرا، ويُقدم أجواءً من الأناقة الراقية، سواءً أكان الضيوف يأتون لتناول عشاءٍ مُعدّ خصيصاً لهم أو للاستمتاع بشاي ما بعد الظهيرة “يوغوري” الشاعري – تشكيلة من المقبلات الحلوة والمالحة المستوحاة من ألوان وهدوء غروب الشمس الياباني.