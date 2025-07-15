أكثر من مليار طلب من المطاعم أدارتها دليفركت حتى الآن

أعلنت شركة دليفركت، الشركة العالمية المختصة في تقديم البرمجيات كخدمة ضمن قطاع الطعام العالمي، عن معالجتها أكثر من مليار طلب حتى الآن، الأمر الذي يؤكد قدراتها الرقمية الواسعة وشبكة التكامل الرائدة التي تمتلكها في القطاع، مع الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والسرعة والربحية ضمن عمليات المطاعم الحديثة. يساهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة دليفركت كأبرز مزوّد لحلول الطلبات الرقمية على مستوى المؤسسات في العالم، إذ تقدم خدماتها لأكثر من 69,000 موقع في 52 دولة، مع معدل جاهزية تشغيلية يصل إلى 99.95%، ما يجعلها شريكاً موثوقاً لمشغّلي المطاعم والمتاجر. زونغ شو، الرئيس التنفيذي لشركة دليفركت، يعلق على ذلك قائلاً: “يمثل الوصول إلى مليار طلب لحظة مفصلية في مسيرتنا، ولكنها مجرد البداية. ما تحتاجه المطاعم في وقتنا الحالي يتجاوز الأتمتة، فهي بحاجة إلى الذكاء وشبكة تكامل من الطراز الأول. ولا شك في أن رؤيتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي بدأت تحدث تحولاً حقيقياً في أداء المطاعم، ونحن عازمون على تسريع هذا التأثير في المرحلة المقبلة”. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه دليفركت نمواً لافتاً منذ دخولها سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، حيث سجلت الشركة معدل نمو سنوي يفوق 200% في عدد الطلبات المعالجة. وخلال الأشهر المقبلة، تعتزم الشركة إطلاق أكشاكها الرقمية في مطاعم المنطقة، مما يتيح للعملاء إتمام طلباتهم ودفعها بسهولة لتحقيق تجربة سريعة وسلسة. كما يأتي هذا ضمن استراتيجية دليفركت للارتقاء بخدمة عملائها من خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، مع وضع الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها اليومية لتحقيق ربحية مستدامة وتعزيز تجربة العملاء. وتشمل بعض مزايا حلولها مزامنة القوائم بشكل فوري وتحليلات الأداء، في حين تقدم خدمة (Deliverect Dispatch) ميزة التتبع اللحظي وتقديرات دقيقة لأوقات التسليم. وتُعد منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي اليوم حجر الأساس في معالجة مليارات الطلبات الرقمية بسهولة، من خلال أكثر من 1,000 عملية تكامل داخل أقوى منظومة في القطاع. وفي هذا السياق، قال ناجي حداد، نائب الرئيس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى دليفركت: “تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً في قطاع الأغذية، مع توفير العديد من خيارات المطاعم المتاحة للعملاء. وبينما تستمر التكنولوجيا في التطور لتسهيل العمليات اليومية لأصحاب الأعمال، فإن استراتيجية دليفركت التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتزامها بمواصلة الاستثمار في هذه الأداة الرائدة، سيساهمان في زيادة عائدات الشركات وتسريع نمو أعمالها مستقبلاً.”

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