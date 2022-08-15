سامر باطر by سامر باطر

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برامج تدريب من أكاديمية الاتصالات السعودية stc لتدريب مطوري الألعاب واللاعبين في موسم الجيمرز

سامر باطر by سامر باطر

شاركت أكاديمية stc في موسم الجيمرز أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، وذلك بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل بهدف تدريب وتطوير اللاعبين ومطوري الألعاب في بوليفارد رياض سيتي.

وقدمت أكاديمية stc محتوى تعليمي لتدريب المهتمين بتطوير الألعاب الإلكترونية حيث تستهدف هذه البرامج الشباب السعودي لتمكينهم من صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم. واستضافت منطقة مطوري الألعاب داخل بوليفارد الرياض سيتي ورش العمل والبرامج التدريبية والتي جهزت بأحدث التقنيات لتقديم أفضل تجربة للمتدربين لتنمية معارفهم وتطوير مهاراتهم وتستهدف الفئات العمرية 9 إلى 21 عاماً من اللاعبين والمطورين وشملت مواضيع الدورات التدريبة برمجة لعبة ماينكرافت بلغة الجافا وتطوير لعبة روبولوكس وتصميم وتطوير لعبة فورتنايت. وبلغ عدد اللاعبين ومطوري الألعاب ممن استفادوا 60 مشاركاً ، سيتاح لهم بعد نهاية البرامج التدريبية الحصول على شهادات اجتياز إضافة إلى مجموعة من الهدايا والجوائز بالتعاون مع stcplay.

وتأتي مشاركة أكاديمية stc ضمن سعيها للتقدم والتطوير في الابتكار الرقمي من خلال المشاركة في الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً لتوفير تجربة تعليمية فريدة من نوعها للجميع تساهم في بناء بيئة داعمة لمطورين الألعاب في المملكة إضافة لتقديم منصة stcplay العديد من الأنشطة والفعاليات والخدمات التي تتيح للجماهير فرصة مشاهدة أحدث الابتكارات، والتي تمثل منصة أساسية للنمو المستقبلي في المجال الرقمي وفي الرياضات والألعاب الإلكترونية. الجدير بالذكر أن موسم الجيمرز يقام تحت شعار “بوابتك إلى العالم القادم”، ويقدم الموسم تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في “منافسات النخبة”، بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، هذا بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية والحفلات المقدمة للجميع.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...