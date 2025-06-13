أسعار النفط تلامس 75 دولارا للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ يناير، مدفوعةً بمخاوف من انقطاع الإمدادات بعد أن شنت إسرائيل عملية جوية عسكرية ضد إيران. أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ، مشيرةً إلى أن إيران قد ترد قريبًا على أهداف إسرائيلية، مما أثار المخاوف بشأن تصاعد التوترات. يهدد احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط بتعطيل مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لحوالي 20% من تدفقات النفط العالمية. ومما يزيد من المخاطر الجيوسياسية، أن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء جزئي لموظفيها من المنطقة بعد أن هددت إيران باستهداف قواعد أمريكية في حال فشل المحادثات النووية.

شنت إسرائيل اليوم الجمعة، 13 يونيو/حزيران 2025- عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، استهدفت مواقع نووية وعسكرية. ويمثل هذا تصعيدًا حادًا في التوترات طويلة الأمد بين البلدين.

🚨 #BREAKING: Israel targeted Iran’s nuclear sites in their strikes tonight, per AP



Many areas around Tehran were struck, and are now ablaze.



This is just getting started. pic.twitter.com/1oOSfcLxq8 — Nick Sortor (@nicksortor) June 13, 2025

الضربات الإسرائيلية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل شنت “عملية الأسد الصاعد”، وهي “عملية عسكرية محددة الأهداف” لمواجهة ما وصفه بتهديد إيران لبقاء إسرائيل. ووردت أنباء عن انفجارات في أنحاء العاصمة طهران ومواقع أخرى في إيران. وصرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأنهم استهدفوا مواقع نووية وعسكرية، بما في ذلك منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز وبرامج الصواريخ الباليستية. وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد ذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية على إيران يوم الخميس

الخسائر والأضرار

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسقوط ضحايا، بينهم مدنيون وأطفال، في مناطق سكنية بطهران. هناك أيضًا تقارير عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية رفيعة وعلماء نوويين في الغارات، بمن فيهم قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي. ويجري التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.

الرد الإيراني

تعهدت إيران برد قوي على الهجمات الإسرائيلية، حيث صرّح مسؤولون إيرانيون بأن إسرائيل “ستدفع ثمنًا باهظًا”. كما أغلقت إيران مجالها الجوي حتى إشعار آخر. الموقف الأمريكي: أكدت الولايات المتحدة عدم تورطها في الغارات الإسرائيلية. وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن إسرائيل اتخذت “إجراءً أحاديًا” وأبلغ الولايات المتحدة بأن الغارات ضرورية للدفاع عن نفسها. وحذرت الولايات المتحدة إيران من استهداف المصالح أو الأفراد الأمريكيين ردًا على ذلك.

ردود الفعل الدولية

أعربت بعض الدول عن قلقها إزاء التصعيد. كما أدت الغارات إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب المخاوف من صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط الغني بالنفط.

التحذيرات والاستعدادات: أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ، وأغلقت مجالها الجوي، ونصحت مواطنيها بالبقاء في مناطق محمية، تحسبًا لهجمات انتقامية فورية من إيران. كما حذرت الصين مواطنيها في إسرائيل وإيران من تعزيز احتياطاتهم الأمنية. هذا الوضع متقلب للغاية، ومن المتوقع حدوث تطورات أخرى.

فلاي دبي تُعلق رحلاتها إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل

نقلت تقارير صحفية عن متحدث باسم شركة «فلاي دبي» إن بعض رحلات الشركة تأثرت نتيجة الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران وإسرائيل في الساعات الأولى من صباح يوم 13 يونيو. وأوضح المتحدث أن الرحلات المتجهة إلى عمّان، بيروت، دمشق، إيران، وإسرائيل تم تعليقها مؤقتاً، كما جرى إلغاء عدد من الرحلات أو تعديل مساراتها أو إعادتها إلى وجهتها الأصلية.