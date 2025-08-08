أسعار الذهب في مصر ترتفع مع وصول سعر أونصة الذهب لـ 3400 دولار

سجلت أسعار الذهب في مصر زيادة طفيفة؛ حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4610–4615 جنيه للبيع في منتصف اليوم، نتيجة لتأثر الأسواق المحلية بتقلبات البورصات العالمية. وشهدت أسعار الذهب اليوم تحركات متوترة وتذبذب طفيف بين 3,381 و 3,409 دولار للأونصة، ليغلق السوق العالمي عند 3,396.62 دولار للأونصة مرتفعًا بنسبة 0.01% عن اليوم السابق. هذا الأداء يعكس استمرار الذهب حول مستوى 3,400 دولار منذ صدور خبر الرسوم الجمركية الأمريكية وتعيين ترمب محافظًا مؤقتًا في الاحتياطي الفيدرالي. وتأثرت أسعار الذهب بعوامل مثل إعلان فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب والذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في علاوة العقود الآجلة للذهب في نيويورك، وخلق قلق في الأسواق حول التوترات التجارية، خصوصًا مع الهند والبرازيل. كما ساهم تعيين ستيفن ميران محافظًا مؤقتًا عزز التوقعات حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما دعم أسعار الذهب كملاذ آمن لكنه لم يدفع الأسعار لاختراق قمة قياسية جديدة، بل استقرت قرب مستويات الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر الدولار الأميركي تراجع عقب الإعلان، ما عزز قليلاً من جاذبية المعدن النفيس، لكن الأثر كان محدودًا في يوم التداول. استمرار السياسة النقدية التيسيرية واحتمال خفض أسعار الفائدة يدعم استمرار الاتجاه الصاعد أو الاستقرار أعلى من 3,300 دولار للأونصة، رغم وجود موجة جني أرباح قصيرة المدى. أسعار الذهب تأتي بضوء الأخبار الأخيرة التي ظهرت عبر موجة تقلب محدودة ومكاسب هامشية؛ تأثرت أكبر بالتطورات السياسية الأمريكية ورسوم السبائك، لكن السوق سرعان ما امتص الأثر ليسجل استقرارًا نسبيًا فوق 3,390 دولار للأونصة.

