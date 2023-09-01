تشهد المملكة العربية السعودية سلسلة من المزادات المتنوعة التي تسجل أرقاما ضخمة و أحيانا خيالية، من بينها المزاد العقاري الذي يصنع مهنة لرجال يديرون أرقاما تتصاعد في المزادات، فلا يمكن أن يقام مزادا مهما صغر أو كبر حجمه إلا بقوة أصواتهم وقدرتهم الفطرية في الغالب على النجاح بهذه المهنة التي غالبا ما تعتمد على الخبرة .

ربما تتنوع المسميات لصاحب هذه المهنة، هناك من يطلق على العامل بها ؛ بـ”المحرج” أو الشريطي ولو أن مصطلح “الشريطي” فيه اختلاف نوعا ما في التعامل مع السلع المطروحة للمزايدة، وربما الأقرب لها مسمى “الدلال” أو “السمسار”، وهذه المهنة مهما اختلف مسماها، تعد أحد الأركان المهمة في عملية البيع والشراء والوساطة بين البائع والمشتري.

قد تدخل المزادات الإلكترونية هذه الساحة و تحل محل هؤلاء الرجال أحيانا، إلا أنهم لازالوا يتسيدون مكانتهم فلا يخلو مزاد ضخم للعقارات من أصواتهم الجهورية التي لا تفتر ولا تهدأ.

في هذا الشأن تداول نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع لصانع محتوى وثق جانب من لقائه بشخص يدعى “أبو أحمد”، والذي يعتبر من أشهر رجال المزادات.





وأوضح صانع الفيديو، أن “أبو أحمد” يُلقب بـ “أسد المزادات”، حيث باع عقارات بأكثر من 100 مليار ريال.



وقال أبو أحمد: “أتوقع أني وصلت لـ 100 مليار، فمثلا إذا وصلنا 70 مزاد اعتقد أني وصلت لـ 100 مليار ريال”.



وأشار موثق الفيديو بحسب”المرصد”، إلى أن هذا الرجل يخاف الله في التوفيق بين البائع والمشتري.





