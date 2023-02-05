أعلنت الحكومة الأسترالية عن تغيير إلى تصنيف السيلوسيبين ومنشطات إكستاسي لتسمح بوصف الأدوية من قبل الأطباء النفسيين المعتمدين لعلاج حالات الاكتئاب وذلك اعتبارا من 1 يوليو القادم.

ويأتي سماح الحكومة الأسترالية يوم الجمعة بتلك العقاقير بعد عقود من التجريم ، وقالت إنها ستشرع وصف عقار إكستاسي MDMA و السيلوسيبين psilocybin لعلاج حالتين طبيتين ، وهي خطوة تاريخية أشاد بها الباحثون الذين درسوا الإمكانيات العلاجية للعقاقير.

قالت إدارة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) في بيان إن الأطباء النفسيين قد يصفون عقار إم دي إم إيه (3،4 ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين) ، والذي يُطلق عليه عادة “مولي” أو “إكستاسي” من قبل مستخدمي الترفيه ، لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، ومركبات السيلوسيبين (psilocybin) و وهو مركب مخدر في الفطر السايكدلي عش الغراب ” الفطر السحري” – للاكتئاب المقاوم للعلاج.

From 1 July this year, medicines containing the psychedelic substances psilocybin and MDMA can be prescribed by specifically authorised psychiatrists for the treatment of post-traumatic stress disorder and treatment-resistant depression.



Read more: https://t.co/rJI9dRs3M7 pic.twitter.com/A8fTlWyX0w — TGA Australia (@TGAgovau) February 3, 2023

وأشار البيان إلى أن إدارة السلع العلاجية (TGA) ستسمح بوصف عقار إم دي إم إيه لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة (اضطراب الكرب التالي للرضح (PTSD) ) ووصف السيلوسيبين للاكتئاب المقاوم للعلاج. ويلفت البيان إلى أن هذه هي الحالات الوحيدة التي يوجد فيها حاليًا دليل كافٍ على الفوائد المحتملة في بعض المرضى. سيقتصر وصف الأدوية على الأطباء النفسيين ، نظرًا لمؤهلاتهم المتخصصة وخبراتهم لتشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من حالات صحية عقلية خطيرة ، مع علاجات لم يتم تفنيد فائدتها جيدًا بعد. ولوصف هذه العلاج سيحتاج الأطباء النفسيون إلى الموافقة بموجب مخطط الوصفات المعتمد من قبل TGA بعد موافقة لجنة أخلاقيات البحث . يسمح مخطط الوصفات الطبية المعتمد بمنح أذونات الوصف في ظل ضوابط صارمة تضمن سلامة المرضى.

تاريخ حافل

تم تسجيل براءة اختراع عقار إكستاسي MDMA – التي تم تجريمها في أستراليا منذ عام 1987 – من قبل شركة الأدوية الألمانية ميرك Merck في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

بعد الحرب العالمية الثانية ، استكشف الجيش الأمريكي إمكانيات استخدام MDMA كسلاح نفسي كمصل حقيقة كجزء من تجارب التحكم بالعقل MK-ULTRA التي تهدف إلى عملاء قابلين للخضوع للسيطرة الكاملة.

أدى الانتقال من الاستخدام السريري في الزواج والعلاجات الأخرى في السبعينيات والثمانينيات إلى الاستهلاك الترفيهي – خاصة في حفلات الديسكو ومشاهد الهذيان المزدهرة – في العقد الأخير إلى رد فعل متحفظ في شكل حظر طارئ في بلدان بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة. المملكة والولايات المتحدة. تصنف إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية MDMA و psilocybin ضمن المواد المخدرة الممنوعة من التصنيف الأول ، مما يعني أنهما “ليس لهما استخدام طبي مقبول حاليًا وإمكانية عالية لإساءة الاستخدام.”

وجدت دراسة نشرت العام الماضي من قبل جامعة جون هوبكنز John Hopkins Health أنه في بيئة خاضعة للرقابة بعناية ، فإن العلاج النفسي بمساعدة السيلوسيبين يبشر بـ “تحسن كبير ودائم في الاكتئاب”.