فريق التحرير by فريق التحرير

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أسبن تفتتح مقرها الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض

افتتح سفير جنوب افريقيا مقر شركة أسبن في العاصمة السعودية الرياض

فريق التحرير by فريق التحرير
موغوبو ديفيد ماخابي هو سفير جنوب أفريقيا لدى المملكة العربية السعودية قام بقص الشريط الحريري للمقر
موغوبو ديفيد ماخابي هو سفير جنوب أفريقيا لدى المملكة العربية السعودية

  أعلنت شركة أسبن فارماكير القابضة المحدودة الشركة العالمية متعددة الجنسيات والمتخصصة في صناعة الأدوية، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة ضمن مجالات علاجية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط، تلبية لاحتياجات المرضى ومواكبة لمتطلبات السوق.

سيساهم المقر الإقليمي الجديد في دعم استراتيجية شركة أسبن لمزيد من النمو الإقليمي، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي: تطوير الكفاءات، والتوطين، وبناء الشراكات بحسب بيان الشركة.

وفي تعليق له، قال دانييل فيلا فريجيري، الرئيس التنفيذي الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في شركة أسبن فارماكير: “يسعدنا أن نعزز حضورنا في المملكة التي تتميز بسوق بالغة الأهمية. ومع التحولات واسعة النطاق التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، فستتوفر لنا فرص كبيرة وواعدة. ولا شك في أن افتتاح المقر الجديد في الرياض سيضمن لنا القدرة على التوافق مع أهداف المملكة في مجال الصحة وتحقيق رؤيتنا المشتركة ضمن إطار رؤية السعودية 2030”.

وكانت المملكة قد شهدت تحوّلاً ديناميكياً هائلاً مع تدفق عدد كبير من أصحاب الكفاءات الوافدين للعمل في مجالات مهنية مختلفة، ما يجعلها في الوقت الحالي من بين أهم خمسة أسواق لشركة أسبن في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، الأمر الذي يدعم استراتيجية المجموعة في تعزيز حضورها بشكل كبير في المنطقة. كما حدّدت أسبن عدداً من المبادرات القائمة في المملكة لتكون مشروعات ذات أولوية قصوى، الأمر الذي يعزز التزام الشركة العميق تجاه المملكة.

بدوره، قال وسام نهاد، المدير العام للمقر الإقليمي لشركة أسبن فارما: ” يمنحنا التوسع في السوق السعودية فرصة لتعزيز قدراتنا الراسخة في المنطقة، والتي تشمل شبكة توزيع فعالة، وكفاءة تشغيلية عالية، وفريق عمل يتمتع بمهارات متميزة. ومع استمرارنا في النمو، نؤكد التزامنا بإمكانية وصول المرضى في المملكة والمنطقة على نطاق أوسع إلى أدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.”

تركز شركة أسبن على تصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الأدوية ذات العلامات التجارية والمحمية بحقوق ما بعد انتهاء براءة الاختراع، بالإضافة إلى العلامات المحلية، وذلك لتلبية احتياجات كل من أسواق المستشفيات والمستهلكين. وتشمل قطاعات أعمالها الرئيسية التصنيع والمنتجات الدوائية التجارية، ومن ضمنها الأدوية القابلة للحقن، والأدوية الموصوفة، وأدوية البيع المباشر دون وصفات طبية.

وتضم مجموعة منتجات أسبن المتنوعة أصنافاً متعددة من المستحضرات الصيدلانية، مثل الأدوية المعقمة، والأقراص الفموية، والسوائل، والمستحضرات شبه الصلبة، والمستحضرات البيولوجية، والمكونات الصيدلانية الفعالة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...