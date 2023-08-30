أظهر تقرير عن «سوق غاز البترول المسال» أن شركة «أرامكو» السعودية هي أكبر شركة للغاز المسال في جميع أنحاء العالم.



جاءت “أرامكو” في صدارت الشركات العاملة في سوق البترول المسال، وتضمنت القائمة لأكبر عشر شركات، 4 شركات عربية من منطقة الخليج العربي؛ حيث جاءت “أرامكو” السعودية الأولى عالميا، و “أدنوك” الإماراتية في المرتبة الثالثة، وشركة النفط الوطنية الكويتية السادسة عالميا، و قطر للبترول العاشرة.



وعدّد التقرير الذي أصدرته شركة «بريسيجن ريبورتز» بعنوان «حصة سوق غاز البترول المسال وحجمه وتوقعاته حتى عام 2030»، الشركات التي تأتي بعد «أرامكو» وهي: «سينوبك» الصينية، و«أدنوك» الإماراتية، و«شركة النفط الوطنية الصينية»، و«إكسون موبيل»، وشركة النفط الوطنية الكويتية، و«فيليبس 66» وهي شركة طاقة أميركية متعددة الجنسيات مقرها في هيوستن بتكساس وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

و«بهارات بتروليوم» الهندية، و«بيميكس» المكسيكية، و«توتال» الفرنسية قطر للبترول، و«إكوينور» النرويجية، و«بريتيش بتروليوم»، و«غازبروم» الروسية، و«شيفرون الأميركية»، و«كونوكو فيليبس» وهي شركة أميركية متعددة الجنسيات تعمل في مجال التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها ومقرها هيوسن.