أبرزها أمالا وجزيرة شورى ومطار دولي…تعرف على مشروعات السعودية على البحر الأحمر

اندمجت شركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا، اللتان تتوليان المشروعات السياحية، ليشكلا معا شركة البحر الأحمر الدولية RSG.

وتمضي الشركة على المسار الصحيح لاستقبال الزوار بحلول أوائل عام 2023 بعدما اضطلع الكيان الجديد “البحر الأحمر الدولية” بالإشراف على أكثر من عشرة مشروعات على امتداد ساحل البحر الأحمر بالسعودية مع إمكانية التوسع في المستقبل.

قال جون باجانو الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية ” لا نسعى فقط للتوسع وخلق فرص اقتصادية هائلة بمئات المليارات من الريالات للسعوديين، بل نضع معايير عالمية جديدة في مجال التنمية ونقف مصدرا للإلهام في القطاع”.

بجانب مشروعاتها على البحر الأحمر تملك شركة البحر الأحمر الدولية مشروعات أخرى قيد التنفيذ ويشمل توسعها إنشاء شركات فرعية لدفع قطاع السياحة.

At #RedSeaGlobal we are leveraging the most innovative concepts and technologies to deliver projects that actively enhance the wellbeing of guests, communities and environments. #ForPeopleAndPlanet pic.twitter.com/L3LnfkvOhb — Red Sea Global (@RedSeaGlobal) November 2, 2022

أمالا

هو مشروع ضخم سيقدم أحد أرقى المنتجعات الصحية والرياضية الفاخرة في العالم وسيتيح لزوراه مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية ومنها أكاديمية الأداء الرياضي، وناد عالمي لليخوت في “تريبل باي، وأنشطة أخرى للفروسية والبولو وسباقات الهجن والصيد بالصقور والجولف والتنس .

وستكون القرية الثقافية في أمالا بمثابة قصيدة للفن العالمي والعربي المعاصر بما ستقدمه من معارض وأنشطة عديدة.

من المخطط أن تكون أمالا خالية من الكربون، وستعمل بالطاقة المتجددة دون الاتصال بالشبكة الوطنية على أن تجري أعمال التطوير على مساحة خمسة بالمئة فقط من المشروع.

سيجمع معهد البحر الأحمر للحياة البحرية في أمالا بين تجارب الضيوف متعددة الأبعاد والأبحاث التي تعتمد على الحفاظ على البيئة، وستعمل تلك المنشأة الأولى من نوعها على دفع الابتكارات العالمية، وحماية ساحل البحر الأحمر المزدهر بالمملكة.

تربل باي جاهزة في 2024

تستكمل المرحلة الأولى من تطوير أمالا، وهي تربل باي، في العام 2024 وستتألف من ستة فنادق وأكثر من 1000 غرفة فندقية.

ومن المقرر استكمال المشروع برمته في 2027، وينتظر أن يوفر حينها ما يقرب من 3000 غرفة فندقية في حوالي 25 فندقًا بالإضافة إلى 200 متجر تجزئة ومطعم ومرفق ترفيهي.

Structural work on the 1.2km long Shura Bridge is complete. The iconic crossing connects mainland Saudi Arabia to our central hub island at #TheRedSea and is an essential piece of opening phase one #LeadingTheWay pic.twitter.com/0YX9GiuIHg — Red Sea Global (@RedSeaGlobal) August 3, 2022

جزيرة شورى

شورى هي الجزيرة المحورية الرئيسية في البحر الأحمر وتتميز بأنها على هيئة دولفين طبيعي، ومن المقرر افتتاحها للضيوف في عام 2024 ، وستضم الجزيرة 11 فندقًا ومنتجعاً منها فيرمونت، وميرافل، وجميرة، وانتركونتننتال وجراند حياة، وروزوود.

الأرخبيل الذي تقع فيه جزيرة الشورى هو موطن رابع أكبر نظام حاجز مرجاني في العالم ، وتتصل الجزيرة بالبر الرئيسي عبر معبر بطول 3.3 كيلومتر، بما في ذلك جسر بطول 1.2 كيلومتر.

مطار البحر الأحمر الدولي

تعتبر شركة البحر الأحمر الدولة رائدة في اتباع نهج تشغيلي جديد لتقليل الوقت المستنفد في عمليات الوصول أو المغادرة. لن تكون هناك منطقة استلام الأمتعة. وبدلاً من ذلك، سيتم تسليم الأمتعة إلى غرفة الضيوف بالفنادق.

سيجهز المطار بأحدث وسائل الراحة ومنها “سبا” ومطاعم فاخرة، وسيهدف لخدمة مليون مسافر سنويا وسيكون المطار الأول والوحيد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يخدم الطائرات البحرية البرمائية.

The Red Sea International Airport Project is set to become our Kingdom’s sustainable gateway to the world. Proud of the progress we made so far in partnership with @Almabanico.#NesmaPartners#TogetherWeBuildExcellence pic.twitter.com/BGEJMI1VoY — Nesma & Partners (@NesmaPartners) November 24, 2022

مناظر طبيعية

سيوفر المشروع الذي يعمل الآن بكامل طاقته أكثر من 25 مليون نبتة لمنطقة البحر الأحمر وأمالا، مما سيقلل الحاجة إلى الاعتماد على الأنواع الأجنبية.

وستستخدم ستة خزانات مياه بسعة 18000 متر مكعب لكل منها في ترطيب مشتل المناظر الطبيعية.

القرية الساحلية

القرية هي منطقة سكنية وتجارية من المقرر أن تستوعب أكثر من 14000 عامل وموظف بالبحر الأحمر، وستضم مكاتب للشركات، ومساكن ، ومطاعم ومجموعة من المرافق الترفيهية والترويحية.

اعتبارًا من أغسطس 2022 ، كان هناك 700 شخص يعيشون في القرية الساحلية ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1000 بحلول نهاية العام. المساحة 1.5 مليون متر مربع.

جزيرة شيبارة

تقع الجزيرة على بعد 45 دقيقة من البر الرئيسي وتحيط بها المياه الصافية الكريستالية و30 إلى 40 مترًا من الشعاب المرجانية بالقرب من الشاطئ.

جزر أمهات

تعد الجزيرة موطنًا لمنتجع سانت ريجيس ريد سي ونوجوما ، ومحمية ريتز كارلتون ، وتضم الجزيرة مجموعة واسعة من الأنشطة القائمة على المياه بما في ذلك الإبحار وركوب الأمواج والتجديف بالكاياك.

يضم منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر أيضًا مطاعم فوق المياه ومناطق صحية فاخرة ، وهو من تصميم شركة المهندسين المعماريين المشهورين كينجو كوما.

جنوب الكثبان

واحد من اثنين من المنتجعات الداخلية ، ويقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق بلدة أملج. يحتوي المشروع على 40 فيلا ، أول سيكس سينسز في المملكة العربية السعودية. يضم المنتجع مطعمين مميزين ومسبح خارجي ومركز للياقة البدنية و”سبا” عالمي المستوى.

أكثر من 33 مليار ريال

من المتوقع أن تساهم المشاريع الحالية الجارية بأكثر من 33 مليار ريال في اقتصاد المملكة العربية السعودية عند اكتمالها، وتعتزم شركة البحر الأحمر الدولية التركيز على برامج تدريبية شاملة للجيل القادم من المواهب السعودية.

وقد تعهدت شركة البحر الأحمر الدولية بالمساهمة بنسبة 30 في المائة من صافي فوائد الحفاظ على منطقة المشاريع بحلول عام 2040.