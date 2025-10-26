السعودية توقع اتفاقية امتياز لتشغيل ميناء إفريقي 30 عاماً

أعلنت الهيئة العامة لموانئ ومناطق التجارة الحرة في جيبوتي عن توقيع اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر السعودية لتشغيل وتطوير ميناء تاجوراء في منطقة القرن الإفريقي.

وجرت مراسم التوقيع في جدة بحضور مسؤولين من الجانبين، وبموجب الاتفاق ستعمل الشركة السعودية على تحويل الميناء إلى محطة متعددة الأغراض بطاقة استيعابية أولية تبلغ 5 ملايين طن سنوياً، وإنشاء منطقة حرة لجذب الاستثمارات وتعزيز الخدمات اللوجستية، وفقاً لوسائل إعلام سعودية.

ويُتوقع أن يُسهم المشروع في تنشيط حركة التجارة المنطقة الإثيوبية عبر الميناء، بما في ذلك صادرات البوتاس والأسمدة والحبوب ومواد البناء، وترسيخ مكانة جيبوتي كمركز بحري ولوجستي محوري في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

ميناء تاجوراء

يقع ميناء تاجوراء في مدينة تاجوراء على الساحل الشمالي لخليج تاجوراء في جمهورية جيبوتي، ويطل مباشرة على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب.

جغرافياً يبعد نحو 35 كيلومتراً شمال العاصمة جيبوتي حيث يُعد من أقرب الموانئ إلى الحدود الإثيوبية، ما يجعله نقطة استراتيجية لتصدير واستيراد البضائع الإثيوبية.

وصمم ميناء تاجوراء ليكون بوابة تجارية لإثيوبيا نحو البحر، خصوصاً لتصدير البوتاس والأسمدة والمعادن، ويُعتبر جزءاً من رؤية جيبوتي لتوسيع قدراتها البحرية واللوجستية في القرن الإفريقي.

وكانت شركة “محطة بوابة البحر الأحمر” السعودية، المطورة للموانئ والمدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2023 اتفاقية لتشغيل محطة حاويات في ميناء شيتاغونغ الواقع بدولة بنغلاديش، كجزء من خطة الصندوق السيادي السعودي للتوسع في مجال الموانئ حول العالم.

وأبرمت الشركة اتفاقية امتياز مدتها 22 عاماً لتشغيل محطة حاويات باتنغا مع هيئة ميناء شيتاغونغ التي تديرها الدولة، حسبما صرح ينس أو. فلو، الرئيس التنفيذي للاستثمارات الدولية في الشركة لبلومبرغ. وستكون الشركة السعودية بذلك أول مشغل موانئ أجنبي يعمل بالدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وتمثل محطة الحاويات البنغالية، التي يُتوقع أن تكون بمثابة البوابة الرئيسية للبضائع الداخلة والخارجة من وإلى بنغلاديش، أكبر صفقات شركة “محطة بوابة البحر الأحمر” في إدارة الموانئ الخارجية، حيث تسعى إلى تعزيز بصمتها في منافسة شركة “موانئ دبي العالمية” الواقع مقرها في دبي، والتي تمتلك أصولاً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وهي المناطق نفسها التي تركز عليها شركة “محطة بوابة البحر الأحمر”.

طموحات عالمية لشركة بوابة البحر الأحمر

تقيم مطورة الموانئ، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 40% منها، “عديد من الامتيازات والاستحواذات في السعودية والعالم، وفق رؤية لاستثمار أكثر من مليار دولار في السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة”، حسبما قال غاغان سيكساريا، مدير الاستثمارات العالمية في الشركة.

وأضاف سيكساريا أن شركة “محطة بوابة البحر الأحمر” تخطط كذلك لاستثمار 170 مليون دولار في تحديث وإضافة المعدات إلى محطة بنغلاديش لتجهيزها للتعامل مع سفن الشحن الأكبر حجماً.

محطة بوابة البحر الأحمر

شركة محطة بوابة البحر الأحمر هي مشغل محطات حاويات سعودية تأسست في العام 2009، وتعد أكبر محطة حاويات في المملكة العربية السعودية، تقع في ميناء جدة الإسلامي وتديرها شركة سيسكو القابضة.

وتعمل المحطة كشراكة بين قطاعي التمويل الخاص والعام، وتمتلك قدرة استيعابية سنوية تبلغ 6.2 مليون حاوية قياسية، كما تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المساهمة في زيادة حصتها السوقية والمحافظة على مكانتها الريادية في السوق من خلال تحسين الإنتاجية.

الاستثمار في 3 موانئ دولية

تتطلع شركة محطة بوابة البحر الأحمر (RSGT) في المملكة العربية السعودية، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ يعود للعام 2022، إلى الاستثمار في موانئ إفريقيا والشرق الأوسط، بعد دعم صندوق الاستثمارات العامة.

وتخطط الشركة للاستثمار في ثلاثة موانئ دولية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وبما يصل إلى 500 مليون دولار لكل استثمار، وتهدف إلى إنفاق ما يصل إلى 1.7 مليار دولار على تطوير مينائها الرئيسي في جدة على البحر الأحمر، فضلاً عن استثمار محتمل في موانئ سعودية أخرى، بحسب ينس فلو، رئيس الشركة.

اشترى صندوق الاستثمارات العامة وشركة “كوسكو شيبينغ بورتس” (Cosco Shipping Ports) حصة في “RSGT” في يناير/كانون الثاني 2022، مما قيّم شركة تشغيل الموانئ بنحو 880 مليون دولار.

ويقود صندوق الثروة استراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية ودعم الشركات المحلية التي تتطلع إلى تصدير المنتجات. كما أدى وباء كوفيد-19 إلى تجديد التركيز على الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة وأن البيئة الصحراوية في المنطقة تعني أن عديد من البلدان تعتمد على الواردات الزراعية.