نوريس يقتنص من فيرستابن مركز أول المنطلقين في إسبانيا

حسم لاندو نوريس سائق ماكلارين مركز أول المنطلقين بجائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت بعد تسجيله 1.11.383 دقيقة وبفارق 0.020 ثانية عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بطل العالم الذي سجل 1.11.403 دقيقة.

وكان فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، قد ضمن مؤقتاً مركز أول المنطلقين بلفة بدا من الصعب التفوق عليها، لكن نوريس انتزع المركز الأول في محاولته الأخيرة.

وجاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثالث متفوقاً على زميله في الفريق جورج راسل الذي حل رابعاً.

