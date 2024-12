نشر بيانات قرابة 130 مليون مشترك بفيسبوك من دول عربية

ونقلت بلومبرغ أن بيانات 533 مليون من مشتركي “فيسبوك”، منشورة على الإنترنت.

تتضمن البيانات المنشورة معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على عملاق التواصل الاجتماعي الأزرق من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 130 مليوناً من دول عربية.

وتشمل كل من فلسطين -3,367,576- والسعودية-28,804,686 – وقطر والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن -4,617,359- فضلا عن الجزائر والبحرين.

ويتوقع مضاربون أن يهوي سهم فيسبوك بعد هذا النبأ بحسب ما نشر في قسم الأسهم في الشبكة الاجتماعية ريديت.

تحوي البيانات المنشورة أرقام هواتف المستخدمين واسماء تعريفهم في فيسبوك ، وأسماءهم الكاملة وتواريخ الميلاد ومعلوماتهم الشخصية مع عناوين البريد الإلكتروني.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021