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نشر بيانات قرابة 130 مليون مشترك بفيسبوك من دول عربية

بلومبرغ: نشرت هواتف وبيانات قرابة 533 مليون مشترك في فيسبوك على الإنترنت وبينهم قرابة 130 مليون مشترك من دول عربية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نشر بيانات قرابة 130 مليون مشترك بفيسبوك من دول عربية

ونقلت بلومبرغ أن بيانات 533 مليون من مشتركي “فيسبوك”، منشورة  على الإنترنت.

تتضمن البيانات المنشورة معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على عملاق التواصل الاجتماعي الأزرق من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 130 مليوناً من دول عربية.

وتشمل كل من فلسطين -3,367,576- والسعودية-28,804,686 – وقطر والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن -4,617,359- فضلا عن الجزائر والبحرين.

ويتوقع مضاربون أن يهوي سهم فيسبوك بعد هذا النبأ بحسب ما نشر في قسم الأسهم في الشبكة الاجتماعية ريديت.

تحوي البيانات المنشورة أرقام هواتف المستخدمين واسماء تعريفهم في فيسبوك ، وأسماءهم الكاملة وتواريخ الميلاد ومعلوماتهم الشخصية مع عناوين البريد الإلكتروني.

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