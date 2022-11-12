منتخب السعودية لكأس العالم في قطر، التشكيلة النهائية ومواعيد المباريات

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد قائمةَ الأخضر المشاركة في كأس العالم فيفا قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

وعين المدرب رينارد لاعب خط وسط الهلال سلمان الفرج ضمن تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم، رغم تعرضه لإصابة في الكتف في مباراة ودية يوم الأحد الماضي ضد أيسلندا.

وقال المدرب الفرنسي في مقطع فيديو نشره المنتخب السعودي على تويتر يوم الأربعاء:

انسحب الفرج ، قائد المنتخب الوطني، في الشوط الأول خلال فوز السعودية 1-0 على أيسلندا، لكنه سيكون لائقاً للبطولة.

بخصوص سلمان، كنا خائفين، أعتقد مثل كل المشجعين السعوديين، عندما سقط ولم يتمكن من متابعة المباراة.

لديه إصابة في كتفه، هناك ألم ولكن سيكون الأمر على ما يرام في غضون أيام قليلة.

" ⁦@Herve_Renard_HR⁩ " يتحدث للجمهور ?

عن تحديثات اللاعبين المصابين، ومواجهة منتخب بنما ⬇ pic.twitter.com/hSDfwIwXKg — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 9, 2022



واستدعى المدير الفني 26 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد العويس (نادي الهلال)، محمد اليامي (الأهلي)، نواف العقيدي (النصر).

المدافعون: علي البليهي (الهلال)، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري (النصر)، عبدالله مادو (النصر)، محمد البريك (الهلال)، ياسر الشهراني (الهلال)، سلطان الغنام (النصر)، سعود عبدالحميد (الهلال).

لاعبو الوسط : ناصر الدوسري (الهلال)، علي الحسن (النصر)، عبدالإله المالكي (الهلال)، محمد كنو (الهلال)، رياض شراحيلي (أبها)، عبدالله عطيف (الهلال)، سامي النجعي (النصر)، سلمان الفرج (الهلال)، سالم الدوسري (الهلال)، هتان باهبري (الشباب)، عبدالرحمن العبود (الاتحاد).

المهاجون: فهد المولد (الشباب)، صالح الشهري (الهلال)، فراس البريكان (الفتح)، هيثم عسيري (الهلال).





قائمة الأخضر في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ⬇ pic.twitter.com/0GSO5L9K5C — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 11, 2022

مواعيد مباريات المنتخب السعودي:

يلعب الأخضر في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

وستكون مواعيد مباريات المنتخب السعودي كالآتي:

السعودية – الأرجنتين: الثلاثاء 22 نوفمبر، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

السعودية – بولندا : السبت 26 نوفمبر، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

السعودية – المكسيك : الأربعاء 30 نوفمبر، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.