كأس العالم 2022: ما هي أفضل وأسوأ قمصان المنتخبات المشاركة؟

لا شك أن الكشف عن الأطقم التي سترتديها الدول المتنافسة في كأس العالم قبل انطلاق البطولة يحمل في طياته متعة للمتابعين.

وفي هذا السياق كشفت مجلة “اسكواير ميدل ايست” التابعة لمؤسسة آي تي بي ميديا، هي المؤسسة الإعلامية الكبرى التي تنشر أيضا آريبيان بزنس، عن أفضل التصميمات وأسوأها للمنتخبات الاثنين والثلاثين المشاركة في المونديال.

أفضل التصميمات كانت لمنتخبات المكسيك، السنغال، هولندا، اليابان، والمغرب.

بينما كانت أسوأ تصميمات لملابس منتخبات بلجيكا، إسبانيا، سويسرا، الإكوادور، والولايات المتحدة.

وفي ما ياتي تصنيف أفضل القمصان الرياضية لمنتخبات كأس العالم:

الزي الاحتياطي لمنتخب المكسيك

القميص من إنتاج شركة أديداس ويتميز باللون الأبيض الذي يتزين بخطوط مستوحاة من حضارة المايا التي امتدت في أمريكا الوسطى.

تصميم القميص من أجمل التصاميم في تاريخ مشاركات المكسيك في بطولة كأس العالم، ويصلح لأن يتم ارتداؤه خارج الملعب أكثر من ارتدائه داخل المستطيل الأخضر.

السنغال

سيلعب أسود التيرانجا بزي من تصميم شركة بوما، ودائما ما تبدع الشركة في تصميم الأزياء الخاصة بالدول الإفريقية حيث تضع في اعتبارها العادات والتقاليد الخاصة بهذه الدول.

وسيكون لقميص المنتخب السنغالي ياقة تقليدية مكونة من 3 ألوان هي الأحمر والأخضر والأصفر تمثل علم الدولة.

هولندا

يشتهر الهولنديون، المعروفون باسم الفريق البرتقالي، بالعدد الكبير من قمصان كأس العالم، ولكنهم يختارون دائماً أفضل التصاميم.

وقد تلاعبت شركة “نايكي” باللون البرتقالي باستخدام لون مختلف يميل إلى الأصفر، فبات يتلألأ مثل الذهب الخالص.

اليابان



التصميم من إنتاج شركة أديداس، وهو مستوحى من ثقافات البلاد الموروثة، حيث تمثل الخطوط الزرقاء المموجة وغير الموحدة طباعة المانجا اليابانية وهي شكل من أشكال الفن الياباني، يشمل الرسومات الكاريكاتورية، والكتب والروايات المصورة، كما استوحى المصمم تصميمه من فن الأوريغامي الياباني، الذي يبعث على التفاؤل.

المغرب



التصميم من إنتاج شركة بوما وهو قميص أبيض يتوسطه خط رمادي فاتح وشعار المنتخب المغربي، فهو ناصع ومذهل في الوقت نفسه، فضلا عن احتوائه على زخارف تعكس ثقافة ولغة وألوان البلاد.



قائمة الملابس الأسوأ في المونديال



بلجيكا



التصميم لا يعكس لقب بلجيكا “الشياطين الحمر”، فالألوان المستخدمة كأنها ألوان الطلاء الغريبة التي تتداخل بشكل عشوائي مع حواف القميص الأبيض؛ كما أن الخطوط الزرقاء الفاتحة التي وضعتها أديداس على الكتفين لا تتناسق مع الشورت الأزرق.

إسبانيا

الطاقم الإسباني ليس فيه الكثير للتمتع به، وأن شركة “أديداس” أنتجت واحدًا من أكثر البدلات الرياضية الإسبانية العادية على الإطلاق.

سويسرا

شبهت اسكواير زي المنتخب السويسري برزنامة الهاتف الذكي، وقال إنه رغم أن السويسريين ليسوا الأكثر إثارة في العالم، لكنهم كانوا يستحقون من بوما أفضل من ذلك، مشيرا إلى أن هذا التصميم هو على ما يبدو هو الأسوأ.

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الإكوادور

في حين أن معظم الضجيج حول ملابس منتخبات كأس العالم يأتي من الشركات المصنعة الثلاثة الكبرى، إلا أن هناك شغفا لمعرفة ما يمكن أن يجلبه الصغار إلى الساحة. لسوء حظ الإكوادور، فإن تصميم شركة “ماراثون” يدعو للضجر.

الولايات المتحدة الأمريكية

ترى اسكواير أنه بالنظر إلى سوء هذا الطقم الرياضي الذي صممه شركة “نايكي”، فإنه من حسن الحظ أن أمريكا لم تكن تلعب كرة قدم فيما مضى حتى لا تشاهد مثل هذه البدلة الرياضية. فهي تبدو من وجهة نظر الموقع كأنها طقم رياضي، لكن ليس مؤكدًا إن كان قميص كرة قدم.