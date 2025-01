اعتماد شهادة الطعام الكوشر في فنادق أبو ظبي

وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مؤخرًا اتفاقية تعاون مع وكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر التي تأسست مسبقاً هذا العام لمنح تراخيص شهادة كوشر بقيادة الحاخام ليفي دوتشمان، معلنة بذلك إطلاق حملة مشروع اعتماد شهادة كوشر في فنادق الإمارة، والتي تخوّلها رسميًا تقديم أصناف طعام الكوشر، بما يتيح الفرصة أمام السياح اليهود من مختلف الجنسيات لتناول الطعام المخصص والمسموح لهم حسب الديانة اليهودية في العاصمة.

يأتي ذلك بعد توجيه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تعليماتها لفنادق الإمارة بإدراج خيارات طعام الكوشر على قوائم خدمة الغرف ومنافذ المأكولات والمشروبات الشهر الماضي.

وتتيح الاتفاقية لفنادق العاصمة الاستفادة من خدمات اعتماد شهادة كوشر مجانًا لمدة عام واحد، حيث كان فندق قصر الإمارات أول الحائزين على الشهادة والتي تخوله تقديم طعام الكوشر.

ووفقاً لمواصفات شهادة الاعتماد، على جميع منافذ المأكولات والمشروبات في كافة فنادق الإمارة استحداث ركن إضافي في مطابخها مخصص لإعداد طعام الكوشر، بالإضافة إلى وضع ملصقات على قوائم الطعام برموز واضحة تشير إلى أصناف الكوشر.

هذا ويستخدم مصطلح “كوشر” لوصف المأكولات التي تطابق معايير وأحكام الديانة اليهودية.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “تكمن إحدى أبرز مميزات إمارة أبوظبي في تنوع الثقافات التي تختزلها سواء من جهة الجنسيات التي تحتضنها على أرضها، إلى جانب الخيارات الواسعة للمأكولات من أبرز المطابخ العالمية لتلبي ذائقة المجتمع المحلي والزائر، وصولًا إلى تعدد المواقع الثقافية والتراثية. كما وتأتي هذه الاتفاقية لترسخ مكانة أبوظبي كإحدى أكثر الوجهات السياحية تنوعًا وضيافةً في العالم. ويمنح مشروع اعتماد شهادة كوشر الفرصة لزوار ومقيمي الإمارة لتجربة مأكولات جديدة، في وقت نستعد فيه للترحيب بالسياح اليهود من جميع أنحاء العالم.”

من جهته قال الحاخام ليفي دوشمان، المؤسس والمدير التنفيذي لوكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر: “نفخر بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من خلال هذه المبادرة الفريدة، والتي تتماشى مع رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي لترسيخ مكانة العاصمة كمنارة للسلام والتسامح وموطناً يحتضن جميع الجنسيات بتسامح ومحبة على اختلاف ثقافتهم وديانتهم. متحمسون لكوننا سنمثّل جزءاً من هذا الحدث التاريخي من خلال دعم الفنادق ومساعدتها على تقديم خيارات طعام الكوشر والتي من شأنها تعزيز القطاع السياحي في العاصمة.”

وأضاف: “لطالما تميزت أبوظبي بحسن ضيافتها وترحيبها للجميع، لذا نحن على يقين أن ضيوفنا سيشعرون وكأنهم في منازلهم. انطلاقاً من ذلك سنحرص على تأمين طعام الكوشر بأعلى جودة، وهذا ما يعكس أعمق قيم التسامح التي تتميز بها إمارة أبوظبي. سوف يواصل فريقنا في وكالة الإمارات العمل إلى جانب كافة المؤسسات الغذائية لدعمهم وتمكينهم من تقديم طعام الكوشر بأعلى جودة ممكنة.”

تأسست وكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر في وقت سابق من هذا العام مما يجعلها أول جهة قانونية مخولة منح تراخيص شهادة الكوشر في الدولة، من خلال تقييم المنتجات والخدمات الغذائية لضمان الامتثال لمعايير وأحكام طعام الكوشر. يمكن للمؤسسات التقدم للحصول على شهادة الكوشر عبر الموقع الرسمي للوكالة: www.eakc.ae

وتأتي مبادرة أبوظبي لتوفير طعام الكوشر كجزء من الجهود التي تقوم بها الإمارة لمنح السكان والزوار من الديانة اليهودية الفرصة لممارسة تعاليم ديانتهم، تماشيًا مع رؤية حكومة الإمارات لتعزيز قيم التسامح وتأمين بيئة مضيافة لجميع المقيمين والزوار على اختلاف دياناتهم وخلفياتهم.

