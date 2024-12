القيود التجارية تطلق شرارة أعمال عنف في إيرلندا بسبب تبعات بريكست

أعلنت شرطة ايرلندا الشمالية عن اصابة 55 عنصرا من أفرادها في اشتباكات وأعمال عنف وقعت الأربعاء بالقرب مما يسمى بـ”حائط السلام” غربي “بلفاست”، الذي كان يفصل بين مجتمعات البروتستانت المؤيدين للوحدة مع بريطانيا، والقوميين الإيرلنديين الكاثوليك المؤيدين للانفصال والوحدة مع جمهورية إيرلندا.

وهاجمت مجموعات من الشبان الشرطة، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما أدى لإصابة العشرات منهم، إضافة إلى إضرام النار في الحافلة احتجاجا على التسامح مع 24 عضوا من حزب شين فين حين انتهكوا اجراءات كورونا المستجد في تجمع كبير لجنازة.

So this was earlier today

North Belfast one of my colleagues attacked on the bus and if it wasn't for the PSNI risking their lives he could have been in a very dangerous position pic.twitter.com/nk9PU7CLaQ

— Let's Get Thru This Together (@GlobalBritain21) April 7, 2021