الداخلية السعودية تعلن المقبولين بدورة ضباط

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ 55 بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض للعام الدراسي 1447 هـ.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة عبر منصة إكس مساء أمس الإثنين “إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447 هـ عبر منصة (أبشر- توظيف): https://jobs.sa.”.

وأضافت عبر تغريدة على شكل إنفوغرافيك “إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447هـ

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين.

الدورة: 55 العام الدراسي: 1447هـ

ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول الدخول للموقع الإلكتروني عبر منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية

www.jobs.sa“.

إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447 هـ عبر منصة (أبشر- توظيف): https://t.co/ORgXqVHZzw . pic.twitter.com/3nicdMeyQz — وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) October 27, 2025

وفي سياق منفصل، وقعت كلية الملك فهد الأمنية ومركز الخدمات الطبية الشرعية بوزارة الصحة السعودية، أمس الإثنين، اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب وتقديم الاستشارات البحثية والتنموية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السعودي للعلوم الطبية الشرعية بمدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات عبر أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ودعم الأبحاث والدراسات في تخصصات العلوم الطبية الشرعية، وتنظيم الندوات وورش العمل المشتركة.