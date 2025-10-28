. .. by . ..

الداخلية السعودية تعلن المقبولين بدورة ضباط

أعلنت وزارة الداخلية السعودية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ 55 بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447

دورة الضباط الجامعيين 55
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ 55 بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض للعام الدراسي 1447 هـ.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة عبر منصة إكس مساء أمس الإثنين “إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447 هـ عبر منصة (أبشر- توظيف): https://jobs.sa.”.

وفي سياق منفصل، وقعت كلية الملك فهد الأمنية ومركز الخدمات الطبية الشرعية بوزارة الصحة السعودية، أمس الإثنين، اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب وتقديم الاستشارات البحثية والتنموية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السعودي للعلوم الطبية الشرعية بمدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات عبر أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ودعم الأبحاث والدراسات في تخصصات العلوم الطبية الشرعية، وتنظيم الندوات وورش العمل المشتركة.

