أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - نايف صالح الراجحي

نايف صالح عبد العزيز الراجحي، رجل أعمال سعودي يتمتع بخبرة عملية تتجاوز 20 عاماً في المجالات العقارية والمالية ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية.

وبدأ بالتطوير العقاري في عام 2003، حيث طوّر عدة مشاريع عقارية وأبراج سكنية، ومن أولهم برج تايم بلاس الذي كان من أوائل الأبراج المطورة في منطقة دبي مارينا.

أسس شركة معمار للاستثمار والتطوير العقاري في الرياض في عام 2007 وتم من خلالها تطوير وتنفيذ عدة مشاريع عقارية منها السكني والفندقي. وقد أطلق باكورة الصناديق العقارية والأولى من نوعها عام 2011 في المملكة وهو صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة مع شركة المستثمر للأوراق المالية، وهو صندوق مفتوح تم طرحه للعامة للمساهمة فيه، كما وأطلق في عام 2015 صندوق مغلق وهو صندوق الرياض العقاري المدر للدخل مع شركة الرياض المالية، والذي تحقق الهدف منه عام 2017 بطرحه أول صندوق ريت في سوق التداول.

يرأس حاليا شركة نايف الراجحي الاستثمارية التي أسسها في عام 2012 ومقرها الرئيسي في الرياض ولديها فروع في لندن ودبي، وتتسم استثماراتها بالتنوع وبإدارة المخاطر وتضم أكثر من 350 استثماراً من خلال 40 شركة في 13 قطاعاً مختلفاً، ومنها التطوير العقاري، الضيافة، الأغذية والمشروبات، التعدين، الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي والمقاولات، تقنية المعلومات، التصنيع والتسويق. كما تستثمر الشركة في أسواق المال والعقارات. وتعمل شركة نايف الراجحي الاستثمارية وتسعى إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح وتطوير شراكات واتفاقيات جوهرية وطويلة المدى، ومن الشركات التي استثمر بها هناك كل من شركة أوفى للاستثمار، وشركة رملة للتطوير العقاري، و «شركة البوصلة الذهبية للتعدين والخدمات الجيولوجية» وشركة معمار للتطوير والاستثمار، وشركة ميتافورم للتطوير والاستثمار العقاري – لندن، وشركة إنشاءات التقنية المتحدة للمقاولات UTC، وشركة تي آر إس للتعاقد والديكور المحدودة – دبي، وشركة البوصلة الذهبية للاستشارات والخدمات التعدينية والجيولوجية، وشركة بحور الدولية للاستثمار، وشركة المسؤولية الكبرى للدعاية والاعلام phi، وشركة نون للخدمات الهندسية، وشركة LEVO ، وشركة ديل برجر، وعصائر رنوش.

ولديه أيضا العديد من الشركات التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع شركة نايف الراجحي الاستثمارية www.alrajhi.com.