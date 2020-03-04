اكتشاف فصيلة جديدة أشد ضراوة من فيروس كورونا كوفيد 19

قال باحثون صينينون أن 70% من الإصابات بفيروس كورونا الجديد هي من فصيلة جديدة تولدت من تحول الفيروس كورونا كوفيد19 وأصبحت أشد ضرواة ودعوا إلى تمييز الفصيلين إل L وإس S

قال باحثون صينينون أن 70% من الإصابات بفيروس كورونا الجديد هي من فصيلة جديدة تولدت من تحول الفيروس كورونا كوفيد19 وأصبحت أشد ضرواة بحسب رويترز.

وحذر الباحثون من كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنجهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، من أن تحليلهم فحص مجموعة محدودة من البيانات، وأن تحليلات متابعة مجموعات البيانات ضرورية لفهم تطور الفيروس.

وكشفت الدراسة الأولية عن وجود نوعين منهما نوع أكثر عدوانية من فيروس كورونا الجديد المرتبط بتفشي المرض في ووهان يمثل حوالي 70 ٪ من السلالات التي تم تحليلها، في حين كان 30 ٪ مرتبطًا بنوع أقل عدوانية، وقال العلماء إن معدل انتشار الفيروس الأكثر عدوانية انخفض بعد أوائل يناير 2020.

وكتب الباحثون، أن هذه النتائج تدعم بشدة الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة، التي تجمع بين البيانات الجينومية والبيانات الوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19).

تأتي هذه الدراسة التي نشرت في مجلة الأكاديمية الصينية للعلوم " National Science Review "، بعد فترة وجيزة من قيام علماء من جامعة ألبرتا بخطوة كبيرة نحو تطوير علاج لفيروس كورونا -19.

واكتشف الباحثون أن عقار ريديسديفير – الذى يستخدم لعلاج الإيبولا - قد يكون فعالًا أيضًا في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال البروفيسور ماتياس جوت ، عالم الفيروسات الذي يعمل في الدراسة: "نحن نعلم أن الدواء يعمل ضد فيروسات كورونا المختلفة ، مثل MERS و SARS ، ونعرف أن فيروس كورونا الجديد مشابه جدًا لمرض السارس، لذلك أقول إنني متفائل بحذر من أن النتائج التي توصل إليها فريقنا مع عقار remdesivir ستكون مماثلة لـفيروس كوفيد COVID-19.