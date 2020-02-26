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الأربعاء 26 فبراير 2020 06:10 م

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بالصور : مقتل 13 شخصا في اشتباكات بين المسلمين والهندوس في الهند

بعد أشهر من التوتر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلمين والهندوس في الهند، راح ضحيتها 13 قتيلا، وإصابة مئات الأشخاص، رفضاً لقانون الجنسية الهندي الجديد الذي اقترحه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأقره البرلمان الهندي في ديسمبر الماضي.

بالصور : مقتل 13 شخصا في اشتباكات بين المسلمين والهندوس في الهند
فقد خرجت احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة نيودلهي خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي استمرت يومين.
بالصور : مقتل 13 شخصا في اشتباكات بين المسلمين والهندوس في الهند
وينص القانون الجديد على منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والبارسيين والسيخ الذين فروا من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش بسبب الاضطهاد الديني قبل عام 2015، ولا يشمل المسلمين.
بالصور : مقتل 13 شخصا في اشتباكات بين المسلمين والهندوس في الهند
وبعد أشهر من الاحتجاجات السلمية سواء من مؤيدي القانون أو معارضيه، أخذت هذه الاشتباكات منحنى آخر.
بالصور : مقتل 13 شخصا في اشتباكات بين المسلمين والهندوس في الهند
ووقعت اشتباكات عنيفة بالعصي والأسلحة البيضاء، كما أكد شهود عيان وجود أسلحة نارية مع المتظاهرين.
بالصور : مقتل 13 شخصا في اشتباكات بين المسلمين والهندوس في الهند
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت إن الاشتباكات زادت بعد إشعال الهندوس النار في مسجد ومنازل وأسواق ومحطة وقود تابعة للمسلمين.

أريبيان بزنس

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