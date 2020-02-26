بالصور : مقتل 13 شخصا في اشتباكات بين المسلمين والهندوس في الهند

بعد أشهر من التوتر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلمين والهندوس في الهند، راح ضحيتها 13 قتيلا، وإصابة مئات الأشخاص، رفضاً لقانون الجنسية الهندي الجديد الذي اقترحه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأقره البرلمان الهندي في ديسمبر الماضي.