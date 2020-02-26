الأربعاء 26 فبراير 2020 06:10 م
بالصور : مقتل 13 شخصا في اشتباكات بين المسلمين والهندوس في الهند
بعد أشهر من التوتر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلمين والهندوس في الهند، راح ضحيتها 13 قتيلا، وإصابة مئات الأشخاص، رفضاً لقانون الجنسية الهندي الجديد الذي اقترحه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأقره البرلمان الهندي في ديسمبر الماضي.
فقد خرجت احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة نيودلهي خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي استمرت يومين. وينص القانون الجديد على منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والبارسيين والسيخ الذين فروا من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش بسبب الاضطهاد الديني قبل عام 2015، ولا يشمل المسلمين. وبعد أشهر من الاحتجاجات السلمية سواء من مؤيدي القانون أو معارضيه، أخذت هذه الاشتباكات منحنى آخر. ووقعت اشتباكات عنيفة بالعصي والأسلحة البيضاء، كما أكد شهود عيان وجود أسلحة نارية مع المتظاهرين. صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت إن الاشتباكات زادت بعد إشعال الهندوس النار في مسجد ومنازل وأسواق ومحطة وقود تابعة للمسلمين.