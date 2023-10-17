ما هي الصكوك؟ وما أنواعها؟.. دليلك الشامل

يتداول مصطلح الصكوك كأداة مالية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وتعتبر بديلًا مبتكرًا للسندات التقليدية.

تأتي الصكوك في مجموعة متنوعة، وتُطبق بناءً على أهداف واحتياجات مختلفة، وفي هذا التقرير نلقي نظرة عامة على الصكوك وأنواعها المختلفة، وكيفية استغلالها بطريقة صحيحة.

ما هي الصكوك؟

الصكوك هي أدوات مالية إسلامية تُستخدم في التمويل بأساليب متفق عليها وفقًا للشريعة الإسلامية، وتُعد بديلًا للسندات التقليدية في نظام الاستثمار الإسلامي.

تستند إصدارات الصكوك إلى مشاريع استثمارية قائمة أو أصول قائمة تمتلكها الشركة أو الهيئة المالية التي تصدر الصكوك، ويتم توزيع العائد المالي المتولد من الصكوك للمستثمرين بناءً على نسبة محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا.

وبالتالي تتم تلبية حاجة الشركات والحكومات للتمويل بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال استخدام الصكوك.

ما هي أنواع الصكوك؟

من أهم أنواع الصكوك الشائعة ما يلي:

1- صكوك المرابحة

تُعد صكوك المرابحة واحدة من أكثر أنواع الصكوك انتشارًا، وتعتمد على عقد يتيح للمستثمرين تمويل مشاريع محددة، ويستفيد المستثمرون من نسبة الربح الثابتة المتفق عليها مع صاحب المشروع.

2- صكوك الإجارة

تُعتبر صكوك الإجارة من الأنواع المتعارف عليها في السوق المالية الإسلامية، وتعتمد على تأجير مشروع محدد للمستثمرين، وتُعيد أرباح الاستثمار بالمشروع للمستثمرين بشكل متقدم ومحسوب مسبقًا.

3- صكوك الملكية

تتميز صكوك الملكية بكونها تأكيدًا لحقوق الملكية للمستثمرين في مشروع معين، وتعتبر مؤشرًا لوجود استثمار في مشروع معين، ويتم تجميع أرباح المشروع وتوزيعها على حاملي الصكوك حسب حصصهم في المشروع.

4- صكوك الدين العام

تُعد صكوك الدين العام إحدى أنواع الصكوك التي تصدرها الحكومات لتمويل المشاريع العامة أو لتغطية نفقاتها، ويتم استثمارها من قبل المستثمرين في صناديق الاستثمار أو بشكل مباشر، وتُعيد لهم أرباحًا محددة وفقًا لمعايير الاستثمار.

5- صكوك الصناديق الاستثمارية

تتعدد أنواع الصكوك المتاحة في الصناديق الاستثمارية، حيث تتيح للمستثمرين المشاركة في أرباح محددة من الاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع والأصول، مثل العقارات والأسهم والسندات.

6- صكوك الاستدانة

تعتبر صكوك الاستدانة إحدى أشكال تمويل الشركات، حيث تقوم الشركات بإصدار هذه الصكوك لجمع الأموال وتمويل أعمالها ومشاريعها عن طريق طلب الاستدانة من المستثمرين في السوق.

ما هو الفرق بين الصكوك والسندات؟

الصكوك والسندات هما أدوات استثمارية تستخدم لجمع الأموال من المستثمرين، ورغم أنهما يشتركان في ذلك الهدف الأساسي، إلّا أنهما يختلفان بشكل كبير في عدة جوانب.

الصكوك هي أدوات مرتبطة بالدين الإسلامي تعتمد على مفهوم المشاركة في الأرباح والخسائر، وبالتالي تكون مرتبطة بأصول حقيقية مثل العقارات أو المشروعات العقارية، من جهة أخرى السندات هي أدوات دينية تتمثل في إعطاء قرض مالي للجهة المصدرة، ويرتبط عائد السند بالفائدة والتي يجب أن يتم سدادها في موعد محدد.

وبما أن الصكوك تعتمد على مشاركة الأرباح والخسائر، فإنها تلائم الاستثمار المستدام والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، بينما السندات تعتبر أدوات استثمارية تقليدية تلائم مختلف الأنظمة المالية.

هل الصكوك آمنة؟

الصكوك هي أدوات مالية إسلامية تعتبر آمنة للمستثمرين، تعتمد على توفير عائد مستدام وثابت للمستثمرين على أساس الشرعية الإسلامية، وتتميز الصكوك بأنها مرتبطة بأصول محددة وشرعية، مما يوفر حماية إضافية لحقوق المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم الصكوك وفقًا لمعايير شرعية صارمة مثل معايير الشرعية الإسلامية ومبادئ العمل بالأخلاق، وبسبب هذه الصفات، تعتبر الصكوك خيارًا آمنًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في صناعة مالية متوافقة مع الشرعية.

لكن يجب على المستثمرين أن يفهموا كافة نواحي الصكوك وآلياتها قبل اتخاذ أي قرار استثماري، كما ينبغي عليهم الاستشارة بشأن قراراتهم المالية مع مستشار مالي مختص قبل البدء في استثمار في صكوك معينة.