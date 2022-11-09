قمة المناخ : بيع 100 جنيه مصري معدنية تذكارية بـ 750 جنيهاً

شرم الشيخ – أريبيان بزنس

تداولت العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لعملة معدنية فئة 100 جنيه مصري، وتساءل الكثيرون عن ماهية هذه العملة وحقيقة طرحها في الأسواق، فما السر وراء هذه العملة؟

تقول مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية إنها أصدرت هذه العملة بمناسبة انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ كعملة تذكارية فضية بهذه المناسبة، ويتم بيع الـ100 جنيه داخل جناح وزارة المالية في المنطقة الخضراء لضيوف القمة مقابل 750 جنيهاً (30 دولاراً).

وتم طرح العملة تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ لتخليد تلك الذكرى المهمة لدى ضيوف المؤتمر الذين سيحرصون بالقطع على اقتناء الهدايا التذكارية التي تذكرهم بهذه المناسبة وأيضا كهدايا لمعارفهم وأصدقائهم.

وقد صدر خاص من مجلس الوزراء بالسك وبداية انطلاق بيعها بالتزامن مع بداية المؤتمر، ويظهر فى العملة شكل المئة جنيه، وعلى الوجه الآخر شعار قمة المناخ، واسم المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية.

هدايا تذكارية

يحتوي جناح وزارة المالية على مجموعة من الهدايا التذكارية الأخرى مثل:

ميداليات لـ”توت عنخ آمون” بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته في الرابع من نوفمبر

مجموعة ميداليات للدولة القديمة تضم معظم الشخصيات الهامة والرموز القديمة مثل الملك خوفو وهرم زوسر وأبو الهول والملك منكرع.

مجموعة صور لأسرة محمد على تضم 11 شخصية حكمت مصر من الأسرة من أول محمد علي وحتى الملك أحمد فؤاد.

مجموعة القاهرة التاريخية والتى صدرت بمناسبة مرور 1050 عاما على إنشاء القاهرة التاريخية وتضم ميداليات عليها أشهر المعالم التاريخية فى القاهرة

ميداليات تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الزعيمين جمال عبد الناصر وأنور السادات.

وعلى هامش قمة المناخ أصدر البريد المصري طابع بريد تذكارياً بتقنية “QR Code” لتوثيق قمة المناخ.