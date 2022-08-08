مجلس إدارة “أنابيب الشرق” يوصي بزيادة رأس المال 105 ملايين ريال

أوصى مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة الجمعية العامة غير العادية، بزيادة رأس المال عبر توزيع أسهم منحة بنسبة 50% عبر رسملة 105 ملايين ريال من الأرباح المبقاة، ليبلغ رأس المال بعد الزيادة 315 مليون ريال ارتفاعاً من 210 ملايين ريال قبل الزيادة.

وذكرت الشركة في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن عدد الاسهم قبل الزيادة كان 21 مليون سهم وأصبح بعد الزيادة 31,5 مليون سهم.

وأوضحت أن أسهم المنحة المقترحة تهدف لتوفير عوائد مستدامة للمساهمين، مع دعم خطط الاستثمار الإستراتيجية للشركة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ونوهت الشركة لمساهميها إلى أن أسهم المنحة المقترحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية.

وكانت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (أنابيب الشرق)أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها وقعت اتفاقية تسهيل مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية مع بنك الكويت الوطني بقيمة 275 مليون ريال (73.20 مليون دولار)

وقالت الشركة في إفصاح للسوق المالية السعودية “تداول السعودية” إن الاتفاقية مدتها 360 يوماً وتهدف إلى “تمويل رأس المال العامل لأحد مشاريع الشركة”.