اكتتاب أمريكانا : 6 مليارات دولار القيمة السوقية وتسعير بأكثر من درهمين للسهم

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية عن النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر وفترات الاكتتاب في الطرح العام الأولي. وسيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر

تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية بين 2.50 إلى 2.62 درهم (2.55 إلى 2.68 ريال سعودي) للسهم الواحد.

تعادل القيمة السوقية للأسهم 5.73 إلى 6.01 مليار دولار (21.06 إلى 22.07 مليار درهم أو 21.48 إلى 22.58 مليار ريال).

من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2022.

من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 6 كانون الأول / ديسمبر2022، بشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.

وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي الاثنين، 14 نوفمبر وستستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وحتى 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك الإمارات والسعودية.

تخصيص الأسهم

من المقرر أن يتم تخصيص 5% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات.

تصل نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في السعودية إلى 10% من أسهم الطرح.

سيتم تخصيص نسبة 85% لشريحة المؤسسات المؤهلة.

الحق في تعديل حجم شريحة المستثمرين الأفراد

ويحتفظ المساهم البائع والشركة بحق زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وتخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دولة الإمارات. ويتعهد المساهم البائع والشركة بعدم زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات بما يزيد على 10% من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة إلى أقل من 80% من إجمالي أسهم الطرح.

المساهم البائع

يتوقع المساهم البائع أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية، بقيمة اسمية تبلغ 0.073 درهم (0.075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.

كانت حصة المساهم البائع قبل إتمام عملية الطرح 96.03% من إجمالي رأسمال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من رجل الأعمال محمد علي راشد العبار، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وتخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد ستة أشهر.

في حال بيع جميع أسهم الطرح، سيتراوح حجم الطرح العام الأولي بين 1.72 و 1.80 مليار دولار (ما يعادل 6.32 إلى 6.62 مليار درهم أو 6.44 إلى 6.77 مليار ريال سعودي).

سجل الأوامر

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022. ويتوقع حالياً الانتهاء من عمليات الطرح والإدراج في 6 ديسمبر 2022 وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات النظامية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.

البنوك

تم تعيين بنك أبوظبي الأول بالاشتراك مع فاب كابيتال المالية وجولدمان ساكس إنترناشيونال بالاشتراك مع جولدمان ساكس العربية السعودية ومورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بالاشتراك مع مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين مشتركين ومستشارين ماليين، كما تم تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بالاشتراك مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات كمديري الاكتتاب المشتركين ومتعهدي التغطية. وعُيّن بنك أبوظبي الأول كمستشار إدراج في دولة الإمارات،

كما تم تعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب في المملكة العربية السعودية وتم تعيين روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل. وفي دولة الإمارات، تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وتم تعيين بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الماريه المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب. وفي السعودية تم تعيين البنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كبنوك تلقي الاكتتاب.

الجدول الزمني للطرح العام الأولي

إعلان النطاق السعري للسهم وتاريخ بدء الطرح: 14 نوفمبر 2022.

إغلاق باب الاكتتاب للأفراد في الإمارات والسعودية: 21 نوفمبر 2022.

إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة: 22 نوفمبر 2022.

الإعلان عن سعر الطرح النهائي: 23 نوفمبر 2022.

التخصيص النهائي لأسهم شريحة الأفراد في السعودية: 23 نوفمبر 2022.

الإعلان عن التخصيص النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة: 23 نوفمبر 2022.

تخصيص الأسهم لشريحة الأفراد في دولة الإمارات: 24 نوفمبر 2022.

الموعد النهائي لتسديد مبالغ الاكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة: 28 نوفمبر 2022.

بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة للأفراد في الإمارات: 30 نوفمبر 2022.

بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة للأفراد في السعودية: 5 ديسمبر 2022.

التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في أبوظبي والسعودية: 6 ديسمبر 2022.