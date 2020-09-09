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الأربعاء 9 سبتمبر 2020 03:15 م

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تطبيق معايير طعام الكوشر في أبو ظبي

ضمان ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻁﻌﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ، مع طلبﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻛﻭﺷﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﻣﺄﻛﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم.

تطبيق معايير طعام الكوشر في أبو ظبي

أرسلت ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ في ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ تعميما- اطلع عليه أريبيان بزنس، ويقضي ﺑﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻁﻌﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ، مع طلب ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻛﻭﺷﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﻣﺄﻛﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم.

ويضيف التعميم أنه ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ  -ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺑﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻁﻌﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ، ُﻳﺭﺟﻰ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻛﻭﺷﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﻣﺄﻛﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم.

وتوجه إمارة ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺎ بالحصول على شهادة كوشر للتعامل مع وجبات الكوشر وتخصيص منطقة في جميع المطابخ لتحضير طعام الكوشر، وتسمية عناصر قائمة الكوشر بعلامة ( تظهر مرجع واضح ومرئي برمز يمكن التعرف عليه ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ "ﻣﻭﺍﻓﻖ ﻟﻠﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻳﺔ.

يذكر أن مطعم ايلي كوشر كتشن اعلن في يونيو الماضي في دبي عن تقديم   أول خدمة خاصة لتوفير أطعمة "كوشير" اليهودية في عام 2019، وذلك عبر "Elli’s Kosher Kitchen". وتمتلك المطعم  عالمة اجتماع مولودة في جنوب أفريقيا، اسمها إيلي كريل بحسب موقع سي ان ان العربي .

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