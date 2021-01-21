دبي: إيقاف أنشطة فعاليات الترفيه الحية في الفنادق والمطاعم

وصدر تعميم عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بحكومة دبي اطلع عليه أريبيان بزنس وهو موجه لأصحاب الفنادق والمطاعم عن إيقاف أنشطة الترفيه في الفنادق والمطاعم في جميع أنحاء دبي مؤقتًا اعتبارًا من يوم الخميس 21 يناير.

يترتب على هذه الخطوة إيقاف عروض الفرق الموسيقية والفنية بأداء حي في الفنادق والمطاعم.

ويأي ذلك لضمان امتثال القطاع السياحي والضيافة للتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد 19 – “. وينص التوجيه الجديد على أن هذا التطور يأتي استجابة لـ “زيادة عدد المخالفات خلال الأنشطة الترفيهية في الفنادق والمطاعم”.

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت #دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة. لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة. ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 21, 2021