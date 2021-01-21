محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inسياحة

دبي: إيقاف أنشطة فعاليات الترفيه الحية في الفنادق والمطاعم

تدخل الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس وحتى أجل غير مسمى

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: إيقاف أنشطة فعاليات الترفيه الحية في الفنادق والمطاعم

وصدر تعميم عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بحكومة دبي اطلع عليه أريبيان بزنس وهو موجه لأصحاب الفنادق والمطاعم عن إيقاف أنشطة الترفيه في الفنادق والمطاعم في جميع أنحاء دبي مؤقتًا اعتبارًا من يوم الخميس 21 يناير.

يترتب على هذه الخطوة إيقاف عروض الفرق الموسيقية والفنية بأداء حي في الفنادق والمطاعم.

 

ويأي ذلك لضمان امتثال القطاع السياحي والضيافة للتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد 19  – “. وينص التوجيه الجديد على أن هذا التطور يأتي استجابة لـ “زيادة عدد المخالفات خلال الأنشطة الترفيهية في الفنادق والمطاعم”.

 

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