دبي القابضة تستحوذ على فندق ويستن باريس الشهير

أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تمارس أعمالها في 13 دولة حول العالم، اليوم، استحواذها على كامل ملكية الفندق الشهير “ويستن باريس– فاندوم”، وذلك بعد شراء حصة هندرسون بارك في الفندق، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

ويعتبر الفندق من أبرز معالم الضيافة الفاخرة في العاصمة الفرنسية ويتمتع بموقع استراتيجي وسط أرقى أحياء باريس.

وكانت دبي القابضة وهندرسون بارك قد استحوذتا على فندق “ويستن باريس– فاندوم” من خلال مشروع مشترك في عام 2018.

وتأتي صفقة الاستحواذ على هذا الفندق الفاخر لتكون إضافة إلى محفظة دبي القابضة التي تزخر بالأصول العالمية المرموقة في عدد من أهم المواقع وأكثرها تميزاً؛ كما تدعم الصفقة استراتيجية المجموعة للتوسع العالمي على المدى الطويل، والتي تركّز على تعزيز تواجدها في وجهات مهمة حول العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وشُيد فندق “ويستن باريس– فاندوم” الفاخر عام 1878 في موقع رائع وسط أرقى أحياء باريس ويعدّ أحد المعالم المرموقة في المدينة؛ ويطلّ الفندق على كل من حديقة التويلري ونهر السين وبرج إيفل، فيما يقع على بعد خطوات فقط من ساحة فاندوم وميدان الكونكورد وشارع الشانزليزيه ومتحف اللوفر، ما يُكسبه مكانة فريدة تتيح للضيوف الإقامة على مقربة من أهم المعالم التاريخية والسياحية في مدينة الأضواء.

ويغطي الفندق مساحة تفوق 32,000 متر مربع، ويضم ما يزيد على 400 غرفة وجناح.

وستواصل مجموعة ماريوت الدولية إدارة الفندق تحت إسم العلامة التجارية “ويستن” بدعم من “سوفوس هوتيلز” السويسرية، على أن تبدأ دبي القابضة قريباً بدراسة الخطط المستقبلية للفندق لفترة ما بعد أولمبياد باريس 2024.