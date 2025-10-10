الرياض: غرامات لغير المسجلين في برنامج الأراضي البيضاء بعد 20 يوماً

أكد برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة السعودي أن المتبقي 20 يوماً فقط على نهاية فترة التسجيل النظامية للأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمدينة الرياض والتي تنتهي بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضح البرنامج التابع لوزارة البلديات والإسكان السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن النظام سيبدأ عند انتهاء المهلة برصد المتخلفين عن التسجيل والتقدم بالوثائق المطلوبة آليًا؛ تمهيدًا لإيقاع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

وذكر البرنامج الحكومي أنه أتم رصد جميع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، ضمن منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، مما مكّنه من تحديد مواقع الأراضي والمباني الشاغرة بدقة تتجاوز 85 بالمئة.

وأشار إلى أن جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي الخاضع للنظام مشمولة بأحكامه، مؤكدًا أن بدء أعمال التطوير أو البناء لا يُعفي من التسجيل إلا بعد إثبات اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية.

وشدد البرنامج على أن الغرامات ستُطبّق بعد انتهاء المهلة على الأراضي غير المسجلة، وأن عدم التسجيل يُعد مخالفة للنظام، حيث قد تصل الغرامة إلى 100 بالمئة من قيمة الرسم الأساسي، لافتًا الانتباه إلى أن المالك يعد المسؤول الأول نظامًا عن سداد الرسوم أو الغرامات.

ودعا البرنامج جميع الملاك والمطورين إلى المسارعة بإتمام التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، والاستفادة من الخدمات الرقمية ومركز “إتمام” لتسريع إجراءات التطوير، مشيرًا إلى أن منظومة الرصد الذكي تعمل على متابعة الالتزام بشكل لحظي، وستُطبَّق الإجراءات النظامية بحق غير المسجلين فور انتهاء المهلة.

ويمكن للملاك والمطورين الاطلاع على النطاقات الجغرافية والخرائط التفاعلية ومعرفة الشريحة التي تقع فيها أراضيهم، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج من خلال زيارة الرابط: https://idlelands.momah.gov.sa/ar.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، بما يسهم في زيادة المعروض السكني ودعم مشاريع الإسكان، وذلك ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان وبرنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تطوير المنظومة العقارية وتحسين كفاءتها واستدامتها.

عود أكبر مشكلات العقارات في السعودية إلى الأراضي البيضاء غير المطورة ومعظمها مملوك لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، يحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً.

وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت خلال سبتمبر/أيلول الماضي عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض التي اعتادت أن تكون المحرك الرئيسي للنمو العقاري في المملكة على مدى السنوات الماضية.

وتنفذ المملكة خطة تحول معروفة باسم رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والرياضة.

وتتضمن الخطة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي تريليون دولار، استثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك مشاريع في الرياض ساهمت في زيادة الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار العقارات السكنية والتجارية.



