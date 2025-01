تقرير يتهم المستشار الصحي للبيت الأبيض فاوتشي بتمويل ابحاث يوهان وتسرب فيروس كورونا المستجد

كشف نيكولاس وايد المراسل العلمي لصحيفة نيويورك تايمز سابقا إلى أهمية معرفة مصدر فيروس كورونا المستجد لمنع تكرار حدوث جائحة مماثلة، ويلفت إلى تصدر نظريتين لأصل فيروس كورونا المستجد، الأولى أنه انتقل بصورة طبيعية بالخطأ من الحيوانات إلى البشر والثانية أنه تسرب من أبحاث مختبر ووهان خلال تجارب، ويشير تقرير جديد إلى أن الدكتور أنتوني فاوتشي قام بتمويل ابحاث يوهان من خلال ثغرة بيروقراطية رغم منع ترامب تمويل تلك الأبحاث.

وتلفت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أهمية هذا التقرير فيما شكك به عالم الفيروسات الاسترالي ايان ماكاي ردا على استفسار محرر أريبيان بزنس حول التقرير المطول الذي يزيد عن 11 ألف كلمة، قائلا:” أعلم أن هذا سيلائم حاجات الكثيرين لدعم وجهات نظرهم، ولكن يجب تدعيم النظريات بالحقائق إذا أرادوا تحدي ودحض التاريخ الطويل لتحور الفيروسات في طفرات جديدة، وخاصة مع فيروس كورونا، والدفع بأدلة بطريقة انتقائية هو أمر اعتيادي.”

I know this feeds the needs for a lot of people. But they need to come with facts if they are challenging the long history of viruses mutating, and coronaviruses in particular. Pushing back with "oh the RE site" or "but the polybasic CS" – is the definition of cherry picking.

— , (@MackayIM) May 11, 2021