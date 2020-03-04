الأرصاد تحذر: غبار في مكة وسحب رعدية في عسير

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مصحوبة برياح نشطة وتدني مستوى الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة يتضمن رياح نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع. وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
تنبيه - #منطقة_مكة_المكرمة - #الجموم #الخرمة #الطائف #الكامل ...+5
للتفاصيل https://t.co/Kklo70TdmT #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/nlEz1rp7k3— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) March 4, 2020
وفي تنبيه منفصل حذرت الأرصاد من تشكل سحب رعدية ممطرة تصاحبها حركة رياح نشطة وتدن في مستوى الرؤية في منطقة عسير، وتشمل أبها - أحد رفيدة - المجاردة - النماص - بارق - بلقرن - بيشة - تثليث - تنومة - خميس مشيط - سراة عبيده - ظهران الجنوب. وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساء اليوم.
تنبيه - #منطقة_عسير - #أبها #أحد_رفيدة #المجاردة #النماص #بارق ...+6
للتفاصيل https://t.co/6wYcD1Uq76 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/vsnseZz5VX— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) March 4, 2020