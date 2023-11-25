أماكن الألعاب النارية واحتفالات اليوم الوطني الإماراتي

تحظى احتفالات اليوم الوطني الإماراتي بمكانة خاصة في قلوب الإماراتيين والمقيمين في الإمارات على حد سواء، إذ يتجمعون في هذا اليوم للاحتفال بتاريخ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.

وتتنوع فعاليات الاحتفالات بين العروض الثقافية والفنية والرياضية، والتخفيضات والعروض التجارية الخاصة بالمناسبة.

موعد اليوم الوطني الإماراتي 2023

موعد اليوم الوطني الإماراتي هو يوم الثاني من ديسمبر، وهو الموعد الذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيسها.

ومن المعروف أن الاحتفال باليوم الوطني يعتبر من أهم المناسبات الوطنية في الدولة، حيث يحتفل الإماراتيون والمقيمون في الدولة بروح الوحدة والانتماء الوطني.

أماكن احتفالات اليوم الوطني الإماراتي 2023

تحتفل الإمارات باليوم الوطني الإماراتي في العديد من الأماكن المميزة والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة الوطنية.

ويجب الإشارة إلى أن هذه بعض الأماكن التي سيتم فيها الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي لعام 2023، وقد يتم الإعلان عن فعاليات خاصة واحتفالات أخرى في وقت لاحق.

وفيما يلي بعض الأماكن التي يمكنك زيارتها والاحتفال فيها..

أولا: احتفالات اليوم الوطني الإماراتي

تقام احتفالات اليوم الوطني الإماراتي في جميع أنحاء البلاد، ويمكن لجميع المواطنين والزائرين والمقيمين في الدولة المشاركة فيها.

تشمل الاحتفالات العديد من الأنشطة، مثل زيارة المناطق السياحية واكتشاف أماكن جديدة وأداء النشيد الوطني للإمارات، إلى جانب المشاركة في الاحتفالات التي تسبق اليوم الوطني مع الأصدقاء والعائلة.

يمكن للأفراد الاحتفاء باليوم الوطني في أبوظبي من خلال زيارة جزيرة ياس التي توفر تجارب ممتعة، أو عالم فيراري أبوظبي أو عالم وارنر براذرز أبوظبي، كما يمكنهم استكشاف ثقافة الدولة عند زيارة قصر الوطن في أبوظبي.

ثانيا: الحفلات الغنائية في اليوم الوطني الإماراتي

حفل الاتحاد أرينا

يقدم نخبة من الفنانين الإماراتيين حفلاً لمناسبة اليوم الوطني الإماراتي في أبوظبي 52، حيث ستتاح فرصة للحضور لمشاهدة الفنان حسين الجسمي والفنانة بلقيس والفنانة أحلام واستماع إلى أجمل أغانيهم، بما في ذلك الأغاني الوطنية، في جو احتفالي ساحر.

الموقع: الاتحاد أرينا

سعر التذكرة: يبدأ من 250 درهم إماراتي

التوقيت: الساعة 07:00 مساءً

التاريخ: 1 ديسمبر 2023

حفل ساحة العين

تحتفي مدينة العين أيضا باليوم الوطني من خلال تنظيم حفل موسيقي ضخم يجمع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي والفنانة اللبنانية ديانا حداد والفنانة العراقية أصيل هميم في ساحة العين.

الموقع: ميدان العين

سعر التذكرة: يبدأ من 100 درهم إماراتي

الوقت: الساعة 07:00 مساءً

التاريخ: 2 ديسمبر 2023

حفل AfroVybz في ذا أجندا

إذا كنت من عشاق إيقاعات موسيقى AfroPop العالمية وترغب في الاحتفال باليوم الوطني مع الأصدقاء من خلال حضور حفل لأشهر نجوم هذا النوع من الموسيقى، فإننا ننصحك بحجز تذكرة لحضور حفل AfroVybz 2023 في ذا أجندا دبي، يتزامن هذا الحفل مع بداية عيد الاتحاد الـ52.

تتوفر التذاكر بأسعار مختلفة:

التذكرة الفضية تبلغ 99 درهم إماراتي.

التذكرة الذهبية تبلغ 149 درهم إماراتي.

التذكرة البلاتينية تبلغ 199 درهم إماراتي.

التذكرة في مكان خاص VIP تبلغ 399 درهم إماراتي.

يقام الحفل في قاعة ذا أجندا في مدينة دبي للإعلام، وسيكون موعده يوم الجمعة 1 ديسمبر، وتفتح أبواب الحفل في الساعة 8:00 مساءً.

ثالثا: الألعاب النارية في اليوم الوطني الإماراتي

في اليوم الوطني الإماراتي ستقام العادة السنوية لإشعال الألعاب النارية في مناطق مختلفة من أبوظبي، مثل كورنيش أبوظبي ومدينة العين والظفرة، وستقدم العديد من العروض النارية أيضا في مناطق أخرى أيضًا، مثل جزيرة المارية وياس باي ووترفرونت، وسنقوم بتزويدكم بالمواعيد التي سيتم إعلانها لإطلاق هذه الألعاب النارية.

تقوم بلدية أبوظبي بإضفاء أجواء احتفالية بنشر الزينة المضيئة في شوارع العاصمة بألوان العلم الإماراتي وتنصيب مجسمات وأشكال إبداعية، يمكن مشاهدة هذه التزيينات في الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي وكورنيش أبوظبي.

رابعا: مهرجان الشيخ زايد التراثي

عادة ما يحتفل مهرجان الشيخ زايد التراثي في أبوظبي باليوم الوطني للإمارات، حيث سيتاح للأفراد فُرصة حضور المهرجان للاستمتاع بالتنوع الثقافي الغني للإمارات، وخلال هذا اليوم سيتمكن سكان مدينة الوثبة ومناطق أخرى من المشاركة في فعاليات اليوم، بما في ذلك زيارة الساحات والأجنحة المشاركة في المهرجان، ومشاهدة العروض الضخمة للألعاب النارية والاستمتاع بالأهازيج الشعبية المحلية والعالمية.

خامسا: احتفالات المدارس والجامعات باليوم الوطني الإماراتي

فعاليات اليوم الوطني الإماراتي في المدارس والجامعات تهتم بالطلبة الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي، إذ تقوم الكثير من المدارس والجامعات بتنظيم فعاليات وعروض للاحتفال بهذا اليوم، بهدف ترسيخ معاني الاعتزاز والوطنية والاتحاد.

أحد الأمثلة على ذلك هو احتفال اليوم الوطني في جامعة العين، حيث ستقام الفعاليات في الساحة الخارجية للجامعة في مدينة العين، وفي مسرح الجوهرة والساحة الخارجية في أبوظبي، وسيكون الموعد هو الإثنين 20 نوفمبر في تمام الساعة 4:30 مساءً.

سادسا: بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي

سيتم الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي في هذه البطولة المشهورة التي تجذب أكثر من 5000 رياضي للتنافس والتسابق على اللقب المرموق، بالإضافة إلى ذلك تشمل البطولة مجموعة كبيرة من الحفلات الموسيقية لأشهر النجوم من حول العالم.

الموقع: طريق دبي – العين، ملعب ذا سفنز

التاريخ: الجمعة 1 ديسمبر – الأحد 3 ديسمبر.

وقت الفعالية: الساعة 9:00 مساءً.

سابعا: منطاد الإمارات ومهرجان عيد الاتحاد الـ 52

سيتم إطلاق منطاد ضخم يحمل صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “الأب المؤسس” لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيجوب هذا المنطاد في أرجاء الإمارات للاحتفاء والتقدير للجهود الجبارة التي بذلتها القيادة الرشيدة لتصل الإمارات لما هي عليه اليوم.

المكان: كافة الإمارات

التوقيت: 2 ديسمبر

ثامنا: اليوم الوطني الإماراتي في بحيرة كلباء

يعتبر مهرجان اليوم الوطني في بحيرة كلباء واحدًا من أشهر الفعاليات في الشارقة التي تتيح للناس الاحتفال بما وصلت إليه الإمارات ونشر مشاعر الاعتزاز والمواطنة والتسامح.

المكان: مدينة كلباء

الجهة المسؤولة: المجلس البلدي في مدينة كلباء

مدة التطوع: 6 ساعات

تاسعا: المسيرات الاحتفالية في اليوم الوطني الإماراتي

تعتبر المسيرات الاحتفالية جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات باليوم الوطني في الإمارات، حيث يجتمع الناس في الشوارع للاحتفال مع العائلة والأصدقاء والجيران، وتزين الشوارع بأعلام الإمارات والألبسة التقليدية الجميلة.

عروض الفنادق خلال اليوم الوطني في أبوظبي

تقدم العديد من الفنادق عروض مميزة بمناسبة اليوم الوطني الـ 52، وسنتحدث عن بعضها فيما يلي:

فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال

بمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين في أبوظبي، يقدم قصر الإمارات ماندارين أورينتال عرضًا رائعًا، حيث يمكن للنزلاء أن يحققوا أحلامهم ويقضوا إجازة العيد الوطني في قصر الإمارات الشهير.

يشمل العرض إقامة فاخرة في إحدى الغرف أو الأجنحة الجديدة وبوفيه إفطار أو غداء أو عشاء بأجواء اليوم الوطني الإماراتي لشخصين، بالإضافة إلى ذلك يتضمن العرض فقرتين ترفيهيتين حية وتناول المأكولات العربية التقليدية، وأيضًا تذكرتين مجانيتين لزيارة قصر الوطن والعديد من المزايا الإضافية، ويجب التنويه إلى أن العرض ساري حتى اليوم الثاني من عيد الإمارات الـ 52.

– الموقع: شارع كورنيش أبوظبي

– اسم العرض: ملاذ اليوم الوطني

فندق خالدية بالاس ريحان من روتانا

سيقدم فندق خالدية بالاس ريحان من روتانا العديد من الفعاليات لنزلاءه في اليوم الوطني الـ 52، بما في ذلك رسم الحنة ورقصة اليولا الشعبية وحفلة توزيع الكيك والكثير من الفعاليات المثيرة للاحتفال باليوم الوطني.

– الموقع: شارع الكورنيش، الخبيرة

– اسم العرض: احتفال اليوم الوطني 52