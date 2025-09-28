الشركة السعودية للخدمات الأرضية توزع أرباح المساهمين للنصف الأول 2025

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) المزود الوطني لخدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في المملكة عن صدور قرار مجلس إدارتها القاضي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول) إن إجمالي المبلغ الموزع هو 188 مليون ريال سعودي (حوالي 50.1 مليون دولار)، وأن عدد الأسهم هو 188 مليون سهم، وأن حصة السهم من توزيع السوق هي ريال واحد وأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية هي 10 بالمئة، وأن تاريخ الأحقية هو 2025-10-07 وتاريخ التوزيع هو 27/10/2025.

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2025م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت الشركة “المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية”.

وأضافت أنه سيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بمساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

والشركة السعودية للخدمات الأرضية هي شركة مساهمة سعودية ومدرجة في سوق الأسهم وهي المزود الوطني والرئيس لخدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة وتقدم خدماتها لجميع شركات الطيران الوطنية والأجنبية في المملكة التي تضم نحو 28 مطاراً مدنياً.